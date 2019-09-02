Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Спартак
21
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Нефтехимик
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
24
Все события
Фоторепортажи
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
8Все группы Лиги чемпионов. Кто с кем играет
21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы легионеров не спасли минское «Динамо» от поражения в игре с «Нефтехимиком»

Минское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком».

Наверх

Игра состоялась в столице Беларуси и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Волки» вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному броску Павла Порядина и ушли на первый перерыв в ранге лидера. Минчане отыгрались во втором периоде — вернувшийся в команду Теэму Пулккинен реализовал численный перевес. Степан Захарчук снова вывел гостей вперёд, на что точным броском ответил Марк-Андре Граньяни. В третьей двадцатиминутке Александр Брынцев забросил третью шайбу в ворота «зубров». На последней минуте Денис Казионов установил окончательный счёт.

4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет с ХК «Сочи».

Динамо Мн
2:4
0:0, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 22.09.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена"
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтВячеслав Буцаев
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Новая звезда российского тенниса покорила своей красотой!
Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт
Второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
Футболист сборной России перешел из «Витесса» в «Зенит»
СКА начал с тяжелой победы над уральским олигархом
В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде
Навас в «ПСЖ» — главная бомба дедлайна и провал «Реала»
СМИ: Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь