Голы легионеров не спасли минское «Динамо» от поражения в игре с «Нефтехимиком»

«Волки» вышли вперёд уже на 6-й минуте благодаря точному броску Павла Порядина и ушли на первый перерыв в ранге лидера. Минчане отыгрались во втором периоде — вернувшийся в команду Теэму Пулккинен реализовал численный перевес. Степан Захарчук снова вывел гостей вперёд, на что точным броском ответил Марк-Андре Граньяни. В третьей двадцатиминутке Александр Брынцев забросил третью шайбу в ворота «зубров». На последней минуте Денис Казионов установил окончательный счёт.