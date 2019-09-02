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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» установило клубный рекорд посещаемости в КХЛ

Минское «Динамо» проводит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком».

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На игре присутствуют 15 266 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Это рекорд для домашних матчей минского клуба в регулярном чемпионате.

Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.

4 сентября минское «Динамо» проведёт матч с московскими одноклубниками, а «Нефтехимик» в этот же день сыграет на выезде с ХК «Сочи».

Динамо Мн
2:4
0:0, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 22.09.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена"
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтВячеслав Буцаев
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
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