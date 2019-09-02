Московское «Динамо» начало новый сезон КХЛ с победы над «Торпедо»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на своем льду победили нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на своем льду победили нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Вадим Шипачев (3), Андре Петерссон (6) и Вячеслав Кулемин (30). У гостей отличились Джордан Шрёдер (3) и Чарлз Геноуэй (52).
В следующем матче «Динамо» 4 сентября примет минское «Динамо», а «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с рижским «Динамо».
|Владимир Крикунов
|Дэвид Немировски
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
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