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22:44 (мск), источник: Sport24

Камбэк Знарка испортили канадец и собственный вратарь. «Спартак» проиграл Риге из-за нелепой ошибки

Красно-белые много удалялись и ограничились одним набранным очком.

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В календаре стартовых игровых дней 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги хватает крутых вывесок. ЦСКА против «Авангарда», ЦСКА против «Ак Барса», «Магнитка» против СКА — каждое из этих противостояний по меркам КХЛ заслуживает приставки «супер». На их фоне слегка потерялся первый матч в регулярном чемпионате московского «Спартака». А ведь интриг в выездной встрече красно-белых с рижским «Динамо» хватало.

Во-первых, именно в этой игре в КХЛ официально вернулся Олег Знарок — тренер золотой олимпийской сборной России. Во-вторых, спартаковскую премьеру Знарка принимала столица Латвии — в этом городе прошла большая часть игровой карьеры Олега Валерьевича, здесь живет его семья. В-третьих, очень интересно было увидеть в деле и «Динамо», которое летом серьезно перетряхнуло состав в надежде впервые за пять лет попасть в плей-офф и уже успело выиграть домашний предсезонный турнир с участием топов КХЛ — «Ак Барса» и «Локомотива».

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Стартовый период сезона «Спартак» откровенно провалил. Первые 10 минут целиком и полностью остались за «Динамо», у гостей возникали проблемы даже с выходом из собственной зоны, а до вратаря рижан Кристерса Гудлевскиса шайба за это время долетела всего один раз. Гол латвийского клуба казался логичным продолжением происходящего на льду, спартаковцы против логики идти не стали. Максим Цыплаков и Максим Гончаров умудрились удалиться по ходу одной смены, а в расстановке «5 на 3» у хозяев зажгли шведские новички. Давид Улльстрем вырезал классную передачу, а Якоб Берглунд не промахнулся по пустому углу.

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Больше голов до перерыва не случилось, зато зрителей повеселили Сергей Гимаев и Яков Рылов, организовавшие спарринг. Бой получился максимально коротким, но эмоциональным — заканчивали его оба хоккеиста, лежа на льду.

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Спартаковские болельщики точно рассчитывали, что во время паузы свою роль сыграет мотиваторский дар Знарка, но чудесного преображения красно-белых не случилось. Возможно, от части ему помешали удаления — за первые 4 минуты второго периода штрафы успели схватить Робин Ганзл и снова Гончаров. Преимущества в одного хоккеиста спецбригаде рижан оказалось недостаточно, чтобы увеличить отрыв, а вот спартаковцы своей попыткой поиграть в большинстве воспользовались.

«Впервые за много лет мы на предсезонке игре в неравных составах так много времени уделяли, и… За всю предсезонку только одну шайбу в большинстве забросили. Но что-то все-таки наклевывается. Хуже, когда моментов вообще нет. Должно прорвать! Потому что на тренировках ребята комбинации неплохо разыгрывают», — эти слова Знарок произнес несколько дней назад и сегодня его предсказание сбылось. Прорвало связку Каспарс Даугавиньш — Мартиньш Карсумс. Первый вовремя отдал, второй классно бросил и выслушал неодобрительный гул от своих соотечественников латышей.

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О сложностях с реализацией большинства Знарок мог на время забыть, а вот другая проблема стала очень актуальной. За стартовые 40 минут сезона хоккеисты «Спартака» умудрились заработать 16 минут штрафа — ни о какой предвзятости судей речи не шло, а значит Олегу Валерьевичу стоило поговорить со своей командой о дисциплине уже во втором перерыве. В противном случае, москвичи рисковали улететь из Латвии ни с чем.

Третью двадцатиминутку красно-белые провели собраннее, правда, не смогли обойтись без необязательного удаления за нарушение численного состава. «Динамо» ответило ненужными двумя минутами за выброс шайбы, но в остальном оба соперника действовали предельно аккуратно. Рисковать результатом стартовой игры сезона не хотели ни те, ни другие. В итоге дело дошло до овертайма, где все закончилось спустя 47 секунд из-за нелепой ошибки вратаря «Спартака» Никиты Беспалова и настойчивости канадского форварда рижан Картера Эштона. Олег Знарок вернулся в КХЛ обидным поражением. Что ждет тренера олимпийских чемпионов дальше?

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Динамо Р
2:1
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 22.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига"
Главные тренеры
Гиртс АнкипансОлег Знарок
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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