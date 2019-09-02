Камбэк Знарка испортили канадец и собственный вратарь. «Спартак» проиграл Риге из-за нелепой ошибки

В календаре стартовых игровых дней 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги хватает крутых вывесок. ЦСКА против «Авангарда», ЦСКА против «Ак Барса», «Магнитка» против СКА — каждое из этих противостояний по меркам КХЛ заслуживает приставки «супер». На их фоне слегка потерялся первый матч в регулярном чемпионате московского «Спартака». А ведь интриг в выездной встрече
Стартовый период сезона «Спартак» откровенно провалил. Первые 10 минут целиком и полностью остались за «Динамо», у гостей возникали проблемы даже с выходом из собственной зоны, а до вратаря рижан Кристерса Гудлевскиса шайба за это время долетела всего один раз. Гол латвийского клуба казался логичным продолжением происходящего на льду, спартаковцы против логики идти не стали. Максим Цыплаков и Максим Гончаров умудрились удалиться по ходу одной смены, а в расстановке «5 на 3» у хозяев зажгли шведские новички. Давид Улльстрем вырезал классную передачу, а Якоб Берглунд не промахнулся по пустому углу.
Больше голов до перерыва не случилось, зато зрителей повеселили Сергей Гимаев и Яков Рылов, организовавшие спарринг. Бой получился максимально коротким, но эмоциональным — заканчивали его оба хоккеиста, лежа на льду.
Спартаковские болельщики точно рассчитывали, что во время паузы свою роль сыграет мотиваторский дар Знарка, но чудесного преображения
«Впервые за много лет мы на предсезонке игре в неравных составах так много времени уделяли, и… За всю предсезонку только одну шайбу в большинстве забросили. Но
О сложностях с реализацией большинства Знарок мог на время забыть, а вот другая проблема стала очень актуальной. За стартовые 40 минут сезона хоккеисты «Спартака» умудрились заработать 16 минут штрафа — ни о какой предвзятости судей речи не шло, а значит Олегу Валерьевичу стоило поговорить со своей командой о дисциплине уже во втором перерыве. В противном случае, москвичи рисковали улететь из Латвии ни с чем.
Третью двадцатиминутку
|Гиртс Анкипанс
|Олег Знарок
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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