«Барыс» определился с капитаном на новый сезон КХЛ
Капитаном «Барыса» в новом сезоне КХЛ будет защитник сборной Казахстана Даррен Диц, передает корреспондент Vesti.kz.
Капитаном «Барыса» в новом сезоне КХЛ будет защитник сборной Казахстана Даррен Диц, передает корреспондент Vesti.kz.
Его ассистентами будут нападающие Дастин Бойд и Роман Старченко, которые также играют за национальную команду.
Ранее капитаном «Барыса» был Брэндон Боченски, который летом завершил карьеру и вернулся в США. Аналогичные функции
Новый сезон «Барыс» начнет сегодня, 3 сентября, домашним матчем с «Адмиралом». Игра стартует в 19:30 по времени