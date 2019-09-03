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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» определился с капитаном на новый сезон КХЛ

Капитаном «Барыса» в новом сезоне КХЛ будет защитник сборной Казахстана Даррен Диц, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Его ассистентами будут нападающие Дастин Бойд и Роман Старченко, которые также играют за национальную команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее капитаном «Барыса» был Брэндон Боченски, который летом завершил карьеру и вернулся в США. Аналогичные функции экс-форвард исполнял и в сборной Казахстана.

Новый сезон «Барыс» начнет сегодня, 3 сентября, домашним матчем с «Адмиралом». Игра стартует в 19:30 по времени Нур-Султана.

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