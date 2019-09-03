«Барыс» определился с капитаном на новый сезон КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Его ассистентами будут нападающие Дастин Бойд и Роман Старченко, которые также играют за национальную команду.

Ранее капитаном «Барыса» был Брэндон Боченски, который летом завершил карьеру и вернулся в США. Аналогичные функции экс-форвард исполнял и в сборной Казахстана.