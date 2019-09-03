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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Возвращение Старченко на лед, или как «Барыс» начнет сезон в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» начинает борьбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) матчем с «Адмиралом» из Владивостока. Подробнее о составе команды Андрея Скабелки — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Последний прикидкой игровых схем можно называть открытую тренировку команды — за несколько до первого матча тренерский штаб разделил игроков на пять пятерок.

Что касается вратарей, то уже в первом матче ждем дебюта Эдди Паскуале. Канадский голкипер пришел в команду с определенными перспективами — осталось их подтверждать делом.

С полевыми игроками цельной картины пока нет. Лидерские позиции будут делить два звена — обозначены как «синие» и «белые». Они будут часто выходить на лед и именно от них мы будем ждать забитых голов.

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Синие
Эрик Тангрэйди — Дастин Бойд — Ииро Пакаринен, Даррен Диц — Леонид Метальников;

Белые
Никита Михайлис — Корбан Найт — Роман Старченко, Виктор Сведберг — Алексей Маклюков;

Выделим сочетание «черное». Три техничных нападающих в одной тройке — это всегда интересно. Они будут больше созидать, чем разрушать. Но их выход на лед случится не сегодня — скорее, мы увидим этих игроков в выездной серии.

Черные
Кирилл Панюков — Кертис Волк — Адам Хелука, Егор Шалапов — Никита Клещенко;

Еще две пятерки, которые весьма неплохо проявили себя в межсезонье. Игроки показали, что могут не только обороняться и давить на соперников, но и сами неплохо завершают атаки.

Желтые
Дмитрий Шевченко — Антон Сагадеев — Павел Акользин, Валерий Орехов — Джесси Блэкер;

Красные
Ярослав Евдокимов — Аркадий Шестаков — Егор Петухов, Кирилл Полохов — Максим Семенов.

Тут нужно сделать оговорку — в матче с «Адмиралом» не сыграют Никита Клещенко и Кертис Волк, которые занимаются в щадящем режиме из-за повреждений. Возвращается в состав Алихан Асетов, временно откомандированный в «Номад». Есть еще Батырлан Муратов, но он, если будет попадать в состав, вряд ли выйдет на лед надолго.

Напомним, ранее столичный «Барыс» провел презентацию состава, а уже сегодня, 3 сентября, стартует в КХЛ. Первым соперником подопечных Скабелки станет «Адмирал» из Владивостока.

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