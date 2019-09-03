Возвращение Старченко на лед, или как «Барыс» начнет сезон в КХЛ

Последний прикидкой игровых схем можно называть открытую тренировку команды — за несколько до первого матча тренерский штаб разделил игроков на пять пятерок.
Что касается вратарей, то уже в первом матче ждем дебюта Эдди Паскуале. Канадский голкипер пришел в команду с определенными перспективами — осталось их подтверждать делом.
С полевыми игроками цельной картины пока нет. Лидерские позиции будут делить два звена — обозначены как «синие» и «белые». Они будут часто выходить на лед и именно от них мы будем ждать забитых голов.
Синие
Эрик Тангрэйди — Дастин Бойд — Ииро Пакаринен, Даррен Диц — Леонид Метальников;
Белые
Никита Михайлис — Корбан Найт — Роман Старченко, Виктор Сведберг — Алексей Маклюков;
Выделим сочетание «черное». Три техничных нападающих в одной тройке — это всегда интересно. Они будут больше созидать, чем разрушать. Но их выход на лед случится не сегодня — скорее, мы увидим этих игроков в выездной серии.
Черные
Кирилл Панюков — Кертис Волк — Адам Хелука, Егор Шалапов — Никита Клещенко;
Еще две пятерки, которые весьма неплохо проявили себя в межсезонье. Игроки показали, что могут не только обороняться и давить на соперников, но и сами неплохо завершают атаки.
Желтые
Дмитрий Шевченко — Антон Сагадеев — Павел Акользин, Валерий Орехов — Джесси Блэкер;
Красные
Ярослав Евдокимов — Аркадий Шестаков — Егор Петухов, Кирилл Полохов — Максим Семенов.
Тут нужно сделать оговорку — в матче с «Адмиралом» не сыграют Никита Клещенко и Кертис Волк, которые занимаются в щадящем режиме из-за повреждений. Возвращается в состав Алихан Асетов, временно откомандированный в «Номад». Есть еще Батырлан Муратов, но он, если будет попадать в состав, вряд ли выйдет на лед надолго.
Напомним, ранее столичный «Барыс» провел презентацию состава, а уже сегодня, 3 сентября, стартует в КХЛ. Первым соперником подопечных Скабелки станет «Адмирал» из Владивостока.