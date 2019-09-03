Канадский тафгай после предупреждения от Рыспаева устроил драку в дебютном матче в КХЛ

Игра регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» проходит в эти минуты в Шеньчжене. На седьмой минуте Хант применил силовой прием против защитника гостей Павла Коледова, а затем подрался с Алексеем Семеновым, который вступил за одноклубника.

По итогам эпизода Хант получил большой штраф, а Семенов наказан малым (две минуты), большой (5) и дисциплинарный (10) штрафом.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4dfeade18c5ea1f08ccc57f9e9bdaaac_hd/q612617/83e7664080011827027ea4a595ecb64b/4723187879?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний Хант большую часть карьеры провел в Лиге восточного побережья, где насобирал 2666 минут штрафа и 244 очка в 702 матчах. В АХЛ за десять игр он просидел на скамейке штрафников 37 минут и отметился одним ассистом. По данным HockeyFights.com, Хант дрался на льду 247 раз, в том числе и девять — в товарищеских матчах.

Ранее Хант подрался в предсезонной игре с «Ермаком» из ВХЛ. После этого матча канадца предупредил казахстанский защитник Дамир Рыспаев, который сказал, чтобы канадец даже не помышлял напасть на его одноклубников.