Канадский тафгай после предупреждения от Рыспаева устроил драку в дебютном матче в КХЛ
Канадский нападающий Гарет Хант устроил драку в дебютном официальном матче за китайский «Куньлунь», передает корреспондент Vesti.kz.
Канадский нападающий Гарет Хант устроил драку в дебютном официальном матче за китайский «Куньлунь», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» проходит в эти минуты в Шеньчжене. На седьмой минуте Хант применил силовой прием против защитника гостей Павла Коледова, а затем подрался с Алексеем Семеновым, который вступил за одноклубника.
По итогам эпизода Хант получил большой штраф, а Семенов наказан малым (две минуты), большой (5) и дисциплинарный (10) штрафом.
31-летний Хант большую часть карьеры провел в Лиге восточного побережья, где насобирал 2666 минут штрафа и 244 очка в 702 матчах. В АХЛ за десять игр он просидел на скамейке штрафников 37 минут и отметился одним ассистом. По данным HockeyFights.com, Хант дрался на льду 247 раз, в том числе и девять — в товарищеских матчах.
Ранее Хант подрался в предсезонной игре с «Ермаком» из ВХЛ. После этого матча канадца предупредил казахстанский защитник Дамир Рыспаев, который сказал, чтобы канадец даже не помышлял напасть на его одноклубников.
Новый сезон Рыспаев начнет в «Номаде» из ВХЛ, но его двухсторонний контракт позволяет играть и за «Барыс» в КХЛ. С «Куньлунем» казахстанский клуб впервые в этой «регулярке» сыграет 9 сентября в Китае.