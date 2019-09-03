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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский тафгай после предупреждения от Рыспаева устроил драку в дебютном матче в КХЛ

Канадский нападающий Гарет Хант устроил драку в дебютном официальном матче за китайский «Куньлунь», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» проходит в эти минуты в Шеньчжене. На седьмой минуте Хант применил силовой прием против защитника гостей Павла Коледова, а затем подрался с Алексеем Семеновым, который вступил за одноклубника.

По итогам эпизода Хант получил большой штраф, а Семенов наказан малым (две минуты), большой (5) и дисциплинарный (10) штрафом.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-летний Хант большую часть карьеры провел в Лиге восточного побережья, где насобирал 2666 минут штрафа и 244 очка в 702 матчах. В АХЛ за десять игр он просидел на скамейке штрафников 37 минут и отметился одним ассистом. По данным HockeyFights.com, Хант дрался на льду 247 раз, в том числе и девять — в товарищеских матчах.

Ранее Хант подрался в предсезонной игре с «Ермаком» из ВХЛ. После этого матча канадца предупредил казахстанский защитник Дамир Рыспаев, который сказал, чтобы канадец даже не помышлял напасть на его одноклубников.

Новый сезон Рыспаев начнет в «Номаде» из ВХЛ, но его двухсторонний контракт позволяет играть и за «Барыс» в КХЛ. С «Куньлунем» казахстанский клуб впервые в этой «регулярке» сыграет 9 сентября в Китае.

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