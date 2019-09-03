«Куньлунь» одолел «Салават Юлаев» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Салават Юлаев».
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Салават Юлаев».
Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3.
В дополнительное время командам не удалось отличиться, хотя обе получали право сыграть в большинстве. В серии буллитов точнее оказались игроки «Куньлуня». Победный бросок на счету нападающего Жильбера Брюле.
Отметим, что составе «Куньлуня» в основное время дубль сделал нападающий Войтек Вольски.
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«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0).
Голы: Крэкнелл — 1 (бол., Брюле, Майоне), 8:32 — 1:0. Кугрышев — 1 (бол., Сергеев, Сошников), 24:29 — 1:1. Вольски — 1, 30:44 — 2:1. Вольски — 2 (бол., Брюле, Крэкнелл), 37:12 — 3:1. Хартикайнен — 1 (Ларсен), 45:42 — 3:2. Сошников — 1, 51:49 — 3:3.
Победный буллит: Брюле.
Вратари: Смит — Метсола.
Штраф: 29 — 27.
Броски: 27 (12+9+4+2) — 34 (13+7+11+3).
Судьи: Гусев, Кулаков.