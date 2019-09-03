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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене оказалась сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене оказалась сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:1. Для обеих команд матч стал первым в чемпионате сезона-2019/20.
Первую шайбу в матче зрители в Новосибирске увидели на 13-й минуте: точным броском отличился нападающий команды гостей Владислав Ушенин. Уже через 46 секунд подопечные Николая Заварухина восстановили равновесие благодаря голу форварда Максима Казакова. Следующие полчаса игры прошли без заброшенных шайб. На 50-й минуте нападающий «Сибири» Юусо Пустинен вывел свою команду вперёд. Шайба финского нападающего оказалась победной.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Сибирь
2:1
0:0, 0:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 23.09.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАлександр Гулявцев
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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