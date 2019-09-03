«Барыс» стартовал с домашнего поражения в новом сезоне КХЛ
Матч прошел в столице Казахстана.
Матч прошел в столице Казахстана.
Казахстанский «Барыс» уступил «Адмиралу» из Владивостока в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 3 сентября, в
Исход матча «Адмирал» решил во втором периоде, когда шведские легионеры дважды реализовали большинство. На 32-й минуте отличился форвард Маркус Юнг, а на 37-й — защитник Адам Альквист.
В третьем периоде большинство смог реализовать уже «Барыс», причем шайбу организовали канадские новички. На 51-й минуте с передачи Адама Хелуки отличился другой нападающий Корбэн Найт.
В концовке «Барыс» брал овертайм и снимал с игры голкипера Эдди Паскуале, но спасти матч не сумел, а пропустил на 60-й уже в пустые ворота от Василия Стрельцова.
В следующем матче «Барыс» 5 сентября в 19:30 по времени
Регулярный чемпионат КХЛ с участием 24 команд продлится до 26 февраля. Как и прежде, «Барыс» играет в Восточной конференции и дивизионе Чернышева.
|Андрей Скабелка
|Сергей Светлов
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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