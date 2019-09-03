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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» стартовал с домашнего поражения в новом сезоне КХЛ

Матч прошел в столице Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский «Барыс» уступил «Адмиралу» из Владивостока в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 3 сентября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:3.

Исход матча «Адмирал» решил во втором периоде, когда шведские легионеры дважды реализовали большинство. На 32-й минуте отличился форвард Маркус Юнг, а на 37-й — защитник Адам Альквист.

В третьем периоде большинство смог реализовать уже «Барыс», причем шайбу организовали канадские новички. На 51-й минуте с передачи Адама Хелуки отличился другой нападающий Корбэн Найт.

В концовке «Барыс» брал овертайм и снимал с игры голкипера Эдди Паскуале, но спасти матч не сумел, а пропустил на 60-й уже в пустые ворота от Василия Стрельцова.

В следующем матче «Барыс» 5 сентября в 19:30 по времени Нур-Султана примет «Амур». Хабаровский клуб сегодня проиграл в Новосибирске местной «Сибири» — 1:2.

Регулярный чемпионат КХЛ с участием 24 команд продлится до 26 февраля. Как и прежде, «Барыс» играет в Восточной конференции и дивизионе Чернышева.

Барыс
1:3
0:0, 0:0, 0:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 23.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаСергей Светлов
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
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  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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