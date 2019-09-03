Скабелка объяснил поражение «Барыса» в первом матче нового сезона КХЛ
Он назвал ключевой момент в игре.
Он назвал ключевой момент в игре.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал домашнее поражение от «Адмирала» в стартовом матче сезона 2019/20, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:3. Во втором периоде «Адмирал» дважды реализовал большинство, а на 60-й минуте забил в пустые ворота, на что «Барыс» смог ответить лишь шайбой Корбэна Найта.
«Поздравляю коллегу с победой, — начал
Ключевым моментом стала вторая половина второго периода, где мы потеряли концентрацию, дисциплину, начали удаляться. Полпериода отыграли в меньшинстве — начали пропускать. Соглашусь, что когда не забиваешь при «пять на три», то в хоккее тяжело на
Было движение, но мы можем играть быстрее. Первая игра, наши сочетания, с которыми мы начали предсезонку, и сейчас — отличаются. Рома Старченко и Эрик Тангрэди добавились. Это рабочий процесс, все исправим.
Как тренеру, профессионалу, мне не нравится слушать разговоры, что команда под нагрузками. Слушайте, хоккеисты весь сезон под ними! Тяжелая монотонная работа в предсезонке давно закончилась. Удаления не связаны с нагрузками, их мы получили в зоне атаки — это только дисциплина, переизбыток желания, когда пытаешься быстрее забрать потерянную шайбу, а не откатиться назад.
Мы достаточно много играли в зоне «Адмирала», и когда происходит такое — любая контратака опасна. 12−14 бросков пропустили по своим воротам. Соперник здорово и самоотверженно оборонялся, вратарь хорошо сыграл, так что не считаю их голы курьезными.
Делать
Отметим, что в следующем матче «Барыс» 5 сентября в 19:30 по времени