Скабелка объяснил поражение «Барыса» в первом матче нового сезона КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал домашнее поражение от «Адмирала» в стартовом матче сезона 2019/20, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра завершилась со счетом 1:3. Во втором периоде «Адмирал» дважды реализовал большинство, а на 60-й минуте забил в пустые ворота, на что «Барыс» смог ответить лишь шайбой Корбэна Найта.

«Поздравляю коллегу с победой, — начал пресс-конференцию Скабелка. — Конечно, мы не может быть довольны стартом. Проиграли, но в целом по игре — наверное, неплохое было движение, достаточно много играли в зоне соперника, были моменты, где-то вратарь хорошо сыграл, а где-то наше мастерство подвело.

Ключевым моментом стала вторая половина второго периода, где мы потеряли концентрацию, дисциплину, начали удаляться. Полпериода отыграли в меньшинстве — начали пропускать. Соглашусь, что когда не забиваешь при «пять на три», то в хоккее тяжело на что-то рассчитывать. Сделаем работу над ошибками, разберем все и будем выполнять задачу.

Было движение, но мы можем играть быстрее. Первая игра, наши сочетания, с которыми мы начали предсезонку, и сейчас — отличаются. Рома Старченко и Эрик Тангрэди добавились. Это рабочий процесс, все исправим.

Как тренеру, профессионалу, мне не нравится слушать разговоры, что команда под нагрузками. Слушайте, хоккеисты весь сезон под ними! Тяжелая монотонная работа в предсезонке давно закончилась. Удаления не связаны с нагрузками, их мы получили в зоне атаки — это только дисциплина, переизбыток желания, когда пытаешься быстрее забрать потерянную шайбу, а не откатиться назад.

Мы достаточно много играли в зоне «Адмирала», и когда происходит такое — любая контратака опасна. 12−14 бросков пропустили по своим воротам. Соперник здорово и самоотверженно оборонялся, вратарь хорошо сыграл, так что не считаю их голы курьезными.

Делать каких-то выводов, какие сочетания неудачные, рано. Первая игра, но все мастера, умеют забивать. Конечно, когда проигрываешь, ты что-то меняешь, так мы и пытались.