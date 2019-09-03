ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

В составе ЦСКА шайбы забросили Иржи Секач (39-я и 59-я минуты) и Линден Вей (50). У казанцев отличился Владимир Ткачев (9 и 40). Секач забросил первые шайбы за ЦСКА, ранее он выступал за «Ак Барс», в составе которого провел три сезона, выиграв Кубок Гагарина.
В составе армейского клуба 500-й матч в КХЛ провел капитан команды Сергей Андронов. Он вместе с ЦСКА трижды становился обладателем Кубка континента, а в прошлом сезоне впервые выиграл Кубок Гагарина, в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года. Также 150-й матч в КХЛ провел форвард столичного клуба Андрей Светлаков. У «Ак Барса» 400-й матч в КХЛ провел Джастин Азеведо, для форварда Артема Лукоянова встреча с ЦСКА стала 400-м матчем в регулярных чемпионатах.
«Ак Барс» не может обыграть ЦСКА в гостях с 21 октября 2014 года, тогда встреча закончилась победой казанцев в серии буллитов со счетом 3:2.
В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября, а «Ак Барс» днем ранее в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом».
Результаты других матчей игрового дня: «Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 Б, «Сибирь» (Новосибирск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1, «Барыс» (Нур-Султан) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3, «Йокерит» — «Авангард» (Омск) — 1:3.