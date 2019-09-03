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22:14 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 614 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА шайбы забросили Иржи Секач (39-я и 59-я минуты) и Линден Вей (50). У казанцев отличился Владимир Ткачев (9 и 40). Секач забросил первые шайбы за ЦСКА, ранее он выступал за «Ак Барс», в составе которого провел три сезона, выиграв Кубок Гагарина.

В составе армейского клуба 500-й матч в КХЛ провел капитан команды Сергей Андронов. Он вместе с ЦСКА трижды становился обладателем Кубка континента, а в прошлом сезоне впервые выиграл Кубок Гагарина, в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года. Также 150-й матч в КХЛ провел форвард столичного клуба Андрей Светлаков. У «Ак Барса» 400-й матч в КХЛ провел Джастин Азеведо, для форварда Артема Лукоянова встреча с ЦСКА стала 400-м матчем в регулярных чемпионатах.

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«Ак Барс» не может обыграть ЦСКА в гостях с 21 октября 2014 года, тогда встреча закончилась победой казанцев в серии буллитов со счетом 3:2.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября, а «Ак Барс» днем ранее в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом».

Результаты других матчей игрового дня: «Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 Б, «Сибирь» (Новосибирск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1, «Барыс» (Нур-Султан) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3, «Йокерит» — «Авангард» (Омск) — 1:3.

ЦСКА
3:2
0:0, 0:0, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 23.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинДмитрий Квартальнов
Вратари
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0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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