Главный тренер «Динамо-Минск» назвал выездной состав на ближайшие три матча чемпионата КХЛ

Не попали в заявку травмированные Сергей Костицын, Михаил Карнаухов и Владислав Еременко, а также Дмитрий Желнеровский (командирован в минскую «Юность»), Николай Сытый (командирован в молодечненское «Динамо»).

На старте 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги минчане проиграли на своей арене нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4), а московское «Динамо» также у себя дома одолело нижегородское «Торпедо» (3:2). Сегодняшний поединок двух динамовских дружин начнется в 19.30 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».