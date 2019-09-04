«Металлург» победил «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Шайбы у победителей забросили Егор Яковлев (33-я минута), Николай Кулемин (42), Павел Дорофеев (43) и Сергей Мозякин (59). В составе проигравших отличился Дмитрий Марковин (5, 50).

«Северсталь» 6 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом», который проводит домашние матчи в Балашихе. «Металлург» в этот же день примет подмосковный «Витязь».