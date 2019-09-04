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4 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» победил «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Шайбы у победителей забросили Егор Яковлев (33-я минута), Николай Кулемин (42), Павел Дорофеев (43) и Сергей Мозякин (59). В составе проигравших отличился Дмитрий Марковин (5, 50).

«Северсталь» 6 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом», который проводит домашние матчи в Балашихе. «Металлург» в этот же день примет подмосковный «Витязь».

Металлург Мг
4:2
0:0, 0:0, 0:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 24.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф ЯндачАндрей Разин
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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