«Металлург» победил «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Шайбы у победителей забросили Егор Яковлев (33-я минута), Николай Кулемин (42), Павел Дорофеев (43) и Сергей Мозякин (59). В составе проигравших отличился Дмитрий Марковин (5, 50).
«Северсталь» 6 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом», который проводит домашние матчи в Балашихе. «Металлург» в этот же день примет подмосковный «Витязь».
|Йозеф Яндач
|Андрей Разин
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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