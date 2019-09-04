Текущие события
Хоккей. КХЛ
4.09
ХК Динамо
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
4.09
Сочи
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
4.09
Динамо Р
Торпедо НН
30
Хоккей. КХЛ
4.09
Локомотив
Спартак
25
Хоккей. КХЛ
4.09
Автомобилист
Витязь
32
Хоккей. КХЛ
4.09
Металлург Мг
Северсталь
42
Хоккей. КХЛ
4.09
Трактор
СКА
34
Хоккей. КХЛ
4.09
Куньлунь
Салават Юлаев
02
Все события
Фоторепортажи
14«Авангард» взял первый приз в новом сезоне КХЛ
37Ярость Жиго, боль Джикии, потасовка на поле: все эмоции поражения «Спартака» от «Браги»
4 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Доуса принес «Автомобилисту» победу над «Витязем»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Найджел Доус (8-я и 51-я минуты), еще одну шайбу забросил Брукс Мацек (32). У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (11) и Павел Чернов (56).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Автомобилист» 6 сентября примет петербургский СКА, а «Витязь» в этот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

Автомобилист
3:2
0:0, 0:0, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 24.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновВалерий Белов
Вратари
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
А Бузова все поет: жена Тарасова ждет от футболиста второго ребенка
Футбол во всей красе: возобновляются матчи отбора на ЕВРО-2020
Поражение на вес победы? Россия проиграла, но напугала Аргентину
СКА в овертайме обыграл на выезде «Трактор»
Медведева рассказала, как ее сталкивают лбами с фигуристками
«Орел летает, когда голоден». Хабиб поговорил с фанатами
Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019 (фото)
«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу при Знарке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь