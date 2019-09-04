Дубль Доуса принес «Автомобилисту» победу над «Витязем»

Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Найджел Доус (8-я и 51-я минуты), еще одну шайбу забросил Брукс Мацек (32). У проигравших отличились Артем Швец-Роговой (11) и Павел Чернов (56).