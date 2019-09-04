Дубль Доуса принес «Автомобилисту» победу над «Витязем»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Найджел Доус (8-я и 51-я минуты), еще одну шайбу забросил Брукс Мацек (32). У проигравших отличились Артем
В следующем матче «Автомобилист» 6 сентября примет петербургский СКА, а «Витязь» в этот же день сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».
|Андрей Мартемьянов
|Валерий Белов
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|Голы в большинстве
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|Голы в меньшинстве
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