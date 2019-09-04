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4 сентября, источник: Спорт РИА Новости

СКА в овертайме обыграл на выезде «Трактор»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл в овертайме челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Сергей Плотников на 62-й минуте, в основное время у СКА отличились Владимир Ткачев (13), Дмитрий Кагарлицкий (36) и Йори Лехтеря (36). У хозяев шайбы забросили Лукаш Седлак (23), Эндрю Кейлоф (24) и Кристиан Томас (35).

Во время загрузки произошла ошибка.

СКА 6 сентября сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» 7 сентября встретится в Хабаровске с местным «Амуром».

Трактор
3:4
0:0, 0:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 24.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова
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0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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