СКА в овертайме обыграл на выезде «Трактор»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл в овертайме челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Петербургский СКА обыграл в овертайме челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Сергей Плотников на 62-й минуте, в основное время у СКА отличились Владимир Ткачев (13), Дмитрий Кагарлицкий (36) и Йори Лехтеря (36). У хозяев шайбы забросили Лукаш Седлак (23), Эндрю Кейлоф (24) и Кристиан Томас (35).
СКА 6 сентября сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор» 7 сентября встретится в Хабаровске с местным «Амуром».
|Петерис Скудра
|Алексей Кудашов
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
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