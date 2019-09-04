СКА в овертайме обыграл на выезде «Трактор»

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Сергей Плотников на 62-й минуте, в основное время у СКА отличились Владимир Ткачев (13), Дмитрий Кагарлицкий (36) и Йори Лехтеря (36). У хозяев шайбы забросили Лукаш Седлак (23), Эндрю Кейлоф (24) и Кристиан Томас (35).