«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу при Знарке

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) в пользу «Спартака». В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (27-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Андрей Кутейкин (32) и Илья Талалуев (32, 52). У проигравших отличились Павел Кудрявцев (7) и Тай Рэтти (44).

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Это первая победа «Спартака» в КХЛ под руководством главного тренера Олега Знарка.