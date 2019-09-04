«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу при Знарке
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) в пользу «Спартака». В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (27-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Андрей Кутейкин (32) и Илья Талалуев (32, 52). У проигравших отличились Павел Кудрявцев (7) и Тай Рэтти (44).
Это первая победа «Спартака» в КХЛ под руководством главного тренера Олега Знарка.
«Спартак» 6 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо», в этот же день «Локомотив» примет нижегородское «Торпедо».
|Крэйг Мактавиш
|Олег Знарок
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0