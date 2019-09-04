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4 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Локомотив», одержав первую победу при Знарке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) в пользу «Спартака». В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (27-я минута), Дмитрий Вишневский (29), Андрей Кутейкин (32) и Илья Талалуев (32, 52). У проигравших отличились Павел Кудрявцев (7) и Тай Рэтти (44).

Во время загрузки произошла ошибка.

Это первая победа «Спартака» в КХЛ под руководством главного тренера Олега Знарка.

«Спартак» 6 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо», в этот же день «Локомотив» примет нижегородское «Торпедо».

Локомотив
2:5
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 24.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Крэйг МактавишОлег Знарок
Вратари
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