Минское «Динамо» уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра между двумя динамовскими дружинами прошла в напряженной борьбе. Счет был открыт в конце первого периода, когда отличился финский форвард минчан Тему Пулккинен.

В начале второй трети матча хозяева получили численное преимущество, и Вадим Щипачев сравнял счет, а через 26 секунд Дмитрий Моисеев вывел москвичей вперед. После этого «зубры» дважды играли в большинстве, но не смогли наказать соперников за нарушения правил.

На первой минуте третьего периода Вячеслав Кулемин увеличил преимущество хозяев, однако на 51-й минуте затем Андрей Костицын реализовал численный перевес, сократив отставание минчан до минимума, но большего подопечные Крэйга Вудкрофта добиться не смогли.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1fee5ad9d8cf5e381a4cca224bfbb99e_hd/q613805/a315695589cb98bee5f530deb87516f5/4723300288?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проиграло на своей арене нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4).