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4 сентября, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение на старте чемпионата КХЛ, уступив в Москве местным одноклубникам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Игра между двумя динамовскими дружинами прошла в напряженной борьбе. Счет был открыт в конце первого периода, когда отличился финский форвард минчан Тему Пулккинен.

В начале второй трети матча хозяева получили численное преимущество, и Вадим Щипачев сравнял счет, а через 26 секунд Дмитрий Моисеев вывел москвичей вперед. После этого «зубры» дважды играли в большинстве, но не смогли наказать соперников за нарушения правил.

На первой минуте третьего периода Вячеслав Кулемин увеличил преимущество хозяев, однако на 51-й минуте затем Андрей Костицын реализовал численный перевес, сократив отставание минчан до минимума, но большего подопечные Крэйга Вудкрофта добиться не смогли.

Во время загрузки произошла ошибка.

На старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» проиграло на своей арене нижнекамскому «Нефтехимику» (2:4).

Следующий поединок регулярного чемпионата КХЛ «зубры» проведут 6 сентября в гостях у хоккеистов «Сочи», а затем вернутся в российскую столицу, где 8 сентября сыграют со «Спартаком». Сегодня сочинцы одолели у себя дома «Нефтехимик» — 3:2, а спартаковцы переиграли в Ярославле местный «Локомотив» со счетом 5:2.

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