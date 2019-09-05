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5 сентября, источник: Московский комсомолец

Два коня, динамит и много кошек: самые дикие маскоты клубов КХЛ

На днях стартовал очередной сезон КХЛ. Любители хоккея с сентября по апрель смогут наблюдать за борьбой СКА и ЦСКА против всех.

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Пока регулярный чемпионат только разгоняется, мы предлагаем вспомнить тех, без кого сложно представить поход на хоккей — маскотов. Они яркие, безумные, иногда приставучие. Талисманы создают веселую атмосферу на трибунах, ровно как хоккеисты делают то же самое на льду. Поэтому мы сделали фотогалерею со всеми маскотами КХЛ.

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 Два коня, динамит и много кошек: самые дикие маскоты клубов КХЛ
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