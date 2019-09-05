Дубль Миловзорова помог «Сибири» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Егор Миловзоров (7-я, 53-я минуты), Илья Морозов (18-я), Юрки Йокипакка (23-я) и Микаэль Руохомаа (41-я). У «Адмирала» отличился Александр Угольников (1-я).
«Сибирь», одержавшая вторую победу в двух матчах со старта сезона, 7 сентября примет уфимский «Салават Юлаев». «Адмирал» 10 сентября сыграет дома с челябинским «Трактором».
|Николай Заварухин
|Сергей Светлов
|Х. Сятери
|Юсси Олкинуора
|00:50
|Александр Угольников(Василий Стрельцов, Руслан Ибатуллин)
|06:03
|Егор Миловзоров(Илья Морозов, Александр Шаров)
|15:01
|Александр Угольников
|17:36
|Илья Морозов(Дмитрий Саюстов)
|22:04
|Никита Шашков
|22:04
|Кирилл Воронин
|22:59
|9207(Александр Торченюк)
|27:18
|Максим Казаков
|34:46
|Командный штраф
|40:30
|Микаэль Руохомаа(Юкка Пелтола)
|43:08
|Олег Ломако
|48:21
|Мартин Бакош
|52:05
|Егор Миловзоров(Александр Логинов, Дмитрий Саюстов)
|56:57
|Виктор Комаров
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)