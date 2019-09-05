Дубль Миловзорова помог «Сибири» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Егор Миловзоров (7-я, 53-я минуты), Илья Морозов (18-я), Юрки Йокипакка (23-я) и Микаэль Руохомаа (41-я). У «Адмирала» отличился Александр Угольников (1-я).