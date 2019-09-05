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5 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Миловзорова помог «Сибири» обыграть «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» обыграли владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Егор Миловзоров (7-я, 53-я минуты), Илья Морозов (18-я), Юрки Йокипакка (23-я) и Микаэль Руохомаа (41-я). У «Адмирала» отличился Александр Угольников (1-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь», одержавшая вторую победу в двух матчах со старта сезона, 7 сентября примет уфимский «Салават Юлаев». «Адмирал» 10 сентября сыграет дома с челябинским «Трактором».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Сибирь
5:1
2:1, 1:0, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 25.09.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7420 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинСергей Светлов
Вратари
Х. СятериЮсси Олкинуора
1-й период
00:50Александр Угольников(Василий Стрельцов, Руслан Ибатуллин)
06:03Егор Миловзоров(Илья Морозов, Александр Шаров)
15:01Александр Угольников
17:36Илья Морозов(Дмитрий Саюстов)
2-й период
22:04Никита Шашков
22:04Кирилл Воронин
22:599207(Александр Торченюк)
27:18Максим Казаков
34:46Командный штраф
3-й период
40:30Микаэль Руохомаа(Юкка Пелтола)
43:08Олег Ломако
48:21Мартин Бакош
52:05Егор Миловзоров(Александр Логинов, Дмитрий Саюстов)
56:57Виктор Комаров
Статистика
8Штрафное время8
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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