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5 сентября, источник: Vesti.kz

«Барыс» дважды отыгрался и одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» и одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Матч регулярного чемпионата прошел сегодня, 5 сентября, в Нур-Султане и завершился со счетом 3:2. Все шайбы были заброшены в равных составах, а хозяева по ходу встречи дважды отыгрывались.

Первый период остался за «Амуром». Счет гости открыли на 15-й минуте, когда отличился чешский нападающий Томаш Загорны.

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Более результативным получился второй период. На 26-й минуте нападающий «Барыса» Антон Сагадеев сравнял счет, на 31-й форвард «Амура» Игорь Руденков снова вывел гостей вперед, но на 32-й хозяева смогли отыграться — цели достиг щелчок защитника Алексея Маклюкова.

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Исход матча решился в третьем периоде. Победу «Барысу» принесла шайба Корбэна Найта на 50-й минуте — у канадского форварда теперь три (2+1) очка в трех играх.

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Для «Барыса» эта победа стала первой в сезоне. Стартовал же казахстанский клуб с домашнего поражения от «Адмирала» — 1:3.

В свою очередь «Амур» проиграл во второй раз. Сезон хабаровский клуб начал с гостевого поражения от «Сибири» — 1:2.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых игр на Дальнем Востоке. В первой из них команда Андрея Скабелки встретится с китайским «Куньлунем» — матч пройдет 9 сентября в Пекине и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

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Барыс
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 25.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5523 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Гулявцев
Вратари
Э. ПаскуалеМарек Лангхамер
1-й период
14:33Виктор Сведберг
16:467845
16:46Глеб Корягин
18:08Томаш Зогорна(Валерий I Васильев)
2-й период
22:38Александр Кузнецов
25:17Антон Сагадеев(Дмитрий Шевченко)
27:44Валерий Орехов
30:19Игорь Руденков
32:14Алексей Маклюков(Корбан Найт, Виктор Сведберг)
3-й период
49:26Корбан Найт(Ииро Пакаринен)
56:21Егор Петухов
59:50Даррен Дитц
59:50Ондржей Витасек
Статистика
10Штрафное время6
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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