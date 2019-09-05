«Барыс» дважды отыгрался и одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч регулярного чемпионата прошел сегодня, 5 сентября, в Нур-Султане и завершился со счетом 3:2. Все шайбы были заброшены в равных составах, а хозяева по ходу встречи дважды отыгрывались.

Первый период остался за «Амуром». Счет гости открыли на 15-й минуте, когда отличился чешский нападающий Томаш Загорны.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a0881ca51d1feda6bc309f7e56af6354_hd/q613873/0c5c2f40fa55cdb179c0e91a6dfdf3ac/4723374773?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более результативным получился второй период. На 26-й минуте нападающий «Барыса» Антон Сагадеев сравнял счет, на 31-й форвард «Амура» Игорь Руденков снова вывел гостей вперед, но на 32-й хозяева смогли отыграться — цели достиг щелчок защитника Алексея Маклюкова.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c2cfc889a1603d24837f9920b0527141_hd/q613937/bb2fc4149a3700facdc48c0e5a6c51b9/4723374791?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Исход матча решился в третьем периоде. Победу «Барысу» принесла шайба Корбэна Найта на 50-й минуте — у канадского форварда теперь три (2+1) очка в трех играх.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c2cfc889a1603d24837f9920b0527141_hd/q613937/f7be3d1caa77474b21697b03cc17c791/4723374807?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» эта победа стала первой в сезоне. Стартовал же казахстанский клуб с домашнего поражения от «Адмирала» — 1:3.

В свою очередь «Амур» проиграл во второй раз. Сезон хабаровский клуб начал с гостевого поражения от «Сибири» — 1:2.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых игр на Дальнем Востоке. В первой из них команда Андрея Скабелки встретится с китайским «Куньлунем» — матч пройдет 9 сентября в Пекине и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.