«Барыс» дважды отыгрался и одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» и одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» обыграл хабаровский «Амур» и одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Матч регулярного чемпионата прошел сегодня, 5 сентября, в
Первый период остался за «Амуром». Счет гости открыли на 15-й минуте, когда отличился чешский нападающий Томаш Загорны.
Более результативным получился второй период. На 26-й минуте нападающий «Барыса» Антон Сагадеев сравнял счет, на 31-й форвард «Амура» Игорь Руденков снова вывел гостей вперед, но на 32-й хозяева смогли отыграться — цели достиг щелчок защитника Алексея Маклюкова.
Исход матча решился в третьем периоде. Победу «Барысу» принесла шайба Корбэна Найта на 50-й минуте — у канадского форварда теперь три (2+1) очка в трех играх.
Для «Барыса» эта победа стала первой в сезоне. Стартовал же казахстанский клуб с домашнего поражения от «Адмирала» — 1:3.
В свою очередь «Амур» проиграл во второй раз. Сезон хабаровский клуб начал с гостевого поражения от «Сибири» — 1:2.
Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых игр на Дальнем Востоке. В первой из них команда Андрея Скабелки встретится с китайским «Куньлунем» — матч пройдет 9 сентября в Пекине и начнется в 17:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Александр Гулявцев
|Э. Паскуале
|Марек Лангхамер
|14:33
|Виктор Сведберг
|16:46
|7845
|16:46
|Глеб Корягин
|18:08
|Томаш Зогорна(Валерий I Васильев)
|22:38
|Александр Кузнецов
|25:17
|Антон Сагадеев(Дмитрий Шевченко)
|27:44
|Валерий Орехов
|30:19
|Игорь Руденков
|32:14
|Алексей Маклюков(Корбан Найт, Виктор Сведберг)
|49:26
|Корбан Найт(Ииро Пакаринен)
|56:21
|Егор Петухов
|59:50
|Даррен Дитц
|59:50
|Ондржей Витасек
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)