«Сняли напряжение». Скабелка — о первой победе «Барыса» в сезоне, улучшениях в игре и матчах в Алматы

Источник: РИА "Новости"

Матч регулярного чемпионата прошел сегодня, 5 сентября, в Нур-Султане и завершился со счетом 3:2.

— Мы проиграли стартовый матч, поэтому присутствовали волнение, мандраж. Скажу, что недоволен результатом встречи с «Адмиралом», но качество игры — конечно, может быть лучше, но не скажу, что она была плохая. А эта победа, думаю, снимет напряжение с игроков и команды, — сказал Скабелка.

Читайте также «Барыс» дважды отыгрался и одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

— Играли в три звена. Есть моменты, в которых вы недовольны звеном Волка?

— Рома Старченко пропустил шесть месяцев, поэтому сегодня не играл, Кертис — тоже. Эрик Тангрэйди присоединился буквально за пару дней до старта чемпионата. Мы опасались вводить сразу столько ребят без игровой практики. Сегодня был быстрый и достаточно жесткий хоккей, и скажем, что они не совсем попали в ритм. Но это сильные игроки, которые по ходу чемпионата наберут форму.

— Первый и второй матч отличаются для вас?

— Ну, они разные. В первой игре мы провели больше времени в зоне атаки, но подвела нас дисциплина — эти удаления. Сегодня была другая игра: и «Амур», и мы волнами владели инициативой. Получалось показывать достаточно зрелый хоккей, но сопернику удавалось перехватывать — мы суетились. Качество игры надо улучшать, как и реализацию, но сегодня забили уже три.

— Домашняя серия следующая будет в Алматы? Поедете сразу туда или заедете в Нур-Султан?

— С Дальнего Востока вернемся домой, ребята получат два выходных, потом будем тренироваться у себя и, как все команды, приедем в Алматы за день.

— Вы сказали, что пока не готовы Тангрэйди и Старченко. Есть ли в планах включить Муратова и Асетова вместо них?

— Муратов едет с нами на выезд и несколько матчей точно сыграет. Асетов летом перенес операцию по удалению аппендицита, поэтому он вместе с Гурковым и Евдокимов останется пока с «Номадом» — все трое будут играть много и в ведущих звеньях.