Как хоккеисты «Барыса» праздновали первую победу в новом сезоне КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 25.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5523 зрителя
|Андрей Скабелка
|Александр Гулявцев
|Э. Паскуале
|Марек Лангхамер
|14:33
|Виктор Сведберг
|16:46
|7845
|16:46
|Глеб Корягин
|18:08
|Томаш Зогорна(Валерий I Васильев)
|22:38
|Александр Кузнецов
|25:17
|Антон Сагадеев(Дмитрий Шевченко)
|27:44
|Валерий Орехов
|30:19
|Игорь Руденков
|32:14
|Алексей Маклюков(Корбан Найт, Виктор Сведберг)
|49:26
|Корбан Найт(Ииро Пакаринен)
|56:21
|Егор Петухов
|59:50
|Даррен Дитц
|59:50
|Ондржей Витасек
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)