Как хоккеисты «Барыса» праздновали первую победу в новом сезоне КХЛ

Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых игр на Дальнем Востоке. В первой из них команда Андрея Скабелки встретится с китайским «Куньлунем» — матч пройдет 9 сентября в Пекине и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.