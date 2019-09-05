ХК «Ак Барс» одержал первую победу под руководством Квартальнова, обыграв «Йокерит»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Ак Барса» отличились Станислав Галиев (16-я минута), Эмиль Галимов (17), Патрис Кормье (21), Кирилл Петров (33) и Джастин Азеведо (43). У «Йокерита» шайбы на счету Антти Пильстрёма (24) и Тему Эронена (57).

Кормье и Галимов забросили первые шайбы в официальном матче в составе казанской команды. Петров достиг отметки в 250 очков (119 шайб + 131 передача) в КХЛ. Эта победа стала первой для казанского клуба в официальном матче под руководством Дмитрия Квартальнова, который возглавил команду по окончании прошлого сезона.

После двух проведенных матчей «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции (2 очка, 2 встречи), «Йокерит» идет последним на Западе (0 очков, 2 матча).

В следующем матче «Йокерит» примет рижское «Динамо», «Ак Барс» на выезде сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут в субботу.