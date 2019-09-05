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5 сентября, источник: ТАСС

ХК «Ак Барс» одержал первую победу под руководством Квартальнова, обыграв «Йокерит»

ТАСС, 5 сентября. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл хельсинкский «Йокерит» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Ак Барса» отличились Станислав Галиев (16-я минута), Эмиль Галимов (17), Патрис Кормье (21), Кирилл Петров (33) и Джастин Азеведо (43). У «Йокерита» шайбы на счету Антти Пильстрёма (24) и Тему Эронена (57).

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Кормье и Галимов забросили первые шайбы в официальном матче в составе казанской команды. Петров достиг отметки в 250 очков (119 шайб + 131 передача) в КХЛ. Эта победа стала первой для казанского клуба в официальном матче под руководством Дмитрия Квартальнова, который возглавил команду по окончании прошлого сезона.

После двух проведенных матчей «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции (2 очка, 2 встречи), «Йокерит» идет последним на Западе (0 очков, 2 матча).

В следующем матче «Йокерит» примет рижское «Динамо», «Ак Барс» на выезде сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут в субботу.

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Йокерит
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0:2, 1:2, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 25.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 8988 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиДмитрий Квартальнов
Вратари
А. Ниеми(Янис Калныньш, А. Ниеми)Адам Рейдеборн
1-й период
04:4310782
07:019259
07:01Камиль Фазылзянов
15:43Станислав Галиев(Данис Зарипов)
16:51Эмиль Галимов(Кирилл Петров, Камиль Фазылзянов)
2-й период
20:22Патрис Кормье(Игорь Ожиганов)
21:5210647
23:43Никлас Йенсен
23:43Михаил Фисенко
23:56Антти Пильстрем(Петри Контиола)
30:03Стив Мозес
32:31Кирилл Петров(Андрей Педан, Микаэль Викстранд)
38:56Командный штраф
3-й период
42:36Джастин Азеведо(Игорь Ожиганов)
44:48Петри Контиола
49:31Кристиан Хенкель
56:38Теему Эронен(Йон Норман)
Статистика
8Штрафное время12
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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