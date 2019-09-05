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5 сентября, источник: Vesti.kz

Тренер российского клуба объяснил поражение от «Барыса»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал гостевое поражение от «Барыса».

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Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 3:2, а ее видеообзор доступен здесь. В ходе нее хозяева дважды отыгрывались и вырвали победу в третьем периоде.

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По словам Гулявцева, у него есть вопросы к содержанию игры некоторых хоккеистов, но фамилии уточнять он не стал.

«Обе команды свои стартовые матчи проиграли, поэтому играли только на победу. Я это видел и в раздевалке, и на лавке, команда горела. Но чтобы выигрывать матчи нужно с первой и до последней минуты быть командой. По одиночке в таких матчах не побеждают. По содержанию игры у меня к команде больших вопросов нет, но есть — к отдельным хоккеистам. Тем не менее, не скажу, что были грубейшие ошибки. Считаю, что игра была примерно равная. Готовимся к домашней серии», — цитирует Гулявцева официальных сайт «Барыса».

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Барыс
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 25.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 5523 зрителя
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлександр Гулявцев
Вратари
Э. ПаскуалеМарек Лангхамер
1-й период
14:33Виктор Сведберг
16:467845
16:46Глеб Корягин
18:08Томаш Зогорна(Валерий I Васильев)
2-й период
22:38Александр Кузнецов
25:17Антон Сагадеев(Дмитрий Шевченко)
27:44Валерий Орехов
30:19Игорь Руденков
32:14Алексей Маклюков(Корбан Найт, Виктор Сведберг)
3-й период
49:26Корбан Найт(Ииро Пакаринен)
56:21Егор Петухов
59:50Даррен Дитц
59:50Ондржей Витасек
Статистика
10Штрафное время6
1Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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