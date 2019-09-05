Тренер российского клуба объяснил поражение от «Барыса»

«Обе команды свои стартовые матчи проиграли, поэтому играли только на победу. Я это видел и в раздевалке, и на лавке, команда горела. Но чтобы выигрывать матчи нужно с первой и до последней минуты быть командой. По одиночке в таких матчах не побеждают. По содержанию игры у меня к команде больших вопросов нет, но есть — к отдельным хоккеистам. Тем не менее, не скажу, что были грубейшие ошибки. Считаю, что игра была примерно равная. Готовимся к домашней серии», — цитирует Гулявцева официальных сайт «Барыса».