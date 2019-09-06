Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
14Станислав Черчесов. 56!
10Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019. Здесь — только один россиянин
11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-хоккеист ЦСКА Никита Макеев перешел в «Северсталь»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с защитником Никитой Макеевым, сообщается на официальном сайте команды.

Наверх

Как отмечается в сообщении, с 21-летним хоккеистом заключено двустороннее соглашение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Макеев выступал за московский ЦСКА, за два сезона КХЛ провел за основную команду армейского клуба 19 матчей, отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне в составе московской «Звезды» в ВХЛ он набрал 22 очка (6 голов + 16 результативных передач) в 47 матчах.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Матч за 6 очков: Россия в отборе Евро сыграет против Шотландии
Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Россия на 99,99% вылетает с ЧМ по баскетболу
Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с Россией и Украиной
Футболист сборной России пропустит три недели из-за травмы
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь