Экс-хоккеист ЦСКА Никита Макеев перешел в «Северсталь»

Ранее Макеев выступал за московский ЦСКА, за два сезона КХЛ провел за основную команду армейского клуба 19 матчей, отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне в составе московской «Звезды» в ВХЛ он набрал 22 очка (6 голов + 16 результативных передач) в 47 матчах.