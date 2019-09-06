Экс-хоккеист ЦСКА Никита Макеев перешел в «Северсталь»
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с защитником Никитой Макеевым, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с защитником Никитой Макеевым, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, с 21-летним хоккеистом заключено двустороннее соглашение.
Ранее Макеев выступал за московский ЦСКА, за два сезона КХЛ провел за основную команду армейского клуба 19 матчей, отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне в составе московской «Звезды» в ВХЛ он набрал 22 очка (6 голов + 16 результативных передач) в 47 матчах.