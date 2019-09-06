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12:11 (мск), источник: Sport24

На Урале не боятся говорить о хоккейных миллиардах. «Автомобилист» первым в КХЛ раскрыл бюджет клуба

Скоро в России будут публиковать зарплаты хоккеистов?

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне после 18 побед на старте сезона об «Автомобилисте» заговорили всерьез. Затем в прессе появились данные о зарплатах хоккеистов из основной команды Екатеринбурга. Оказалось, что лидер клуба Найджел Доус имеет оклад в 150 млн рублей, а благодаря бонусам может заработать за сезон 190 млн. Больше 100 млн могли получить (с учетом выбивания бонусов) еще трое игроков, причем все легионеры: Коварж (116), Секстон (102) и Да Коста (106). Зарплаты на тот момент лидера КХЛ не вызвали большого резонанса, потому что люди и раньше знали о доходах Ковальчука, Войнова и Дацюка в СКА — там суммы были куда более запредельные.

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Знающие люди и так понимали, что с приходом в 2016-м году на пост президента «Автомобилиста» главы Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына в стали вкладывать большие деньги. Еще в 2017-м году уральцы по совокупности базовых зарплат (окладов) игрокам и бонусов пробили отметку в один миллиард рублей. В нынешних реалиях только с таким бюджетом зарплат можно бороться за Кубок Гагарина. Достаточно посмотреть на победителей за последние пять лет: «Металлург» (дважды), СКА (дважды), «Ак Барс», ЦСКА. Все эти клубы с приставкой «топ» тратят каждый год более миллиарда на зарплаты хоккеистов. При этом никто в открытую не готов говорить о своих расходах. Первым публично рассказали о финансах в «Автомобилисте».

— Наш бюджет суммарный составляет около 2 млрд. Сюда входит аренда дворца и многое другое. Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50% от бюджета, — заявил директор клуба Максим Рябков на пресс-конференции (ТАСС).

Рябков не стал конкретизировать цифры, но хотя бы назвал общие суммы, сделав первый шаг к открытости. И ведь никто не обрушился с критикой на руководство екатеринбуржцев за огромные траты на хоккейную команду.

Если кто-то и недоволен, так это те, которые будут ругать всех и за все. Таких диванных критиков слушать не стоит. Год назад, когда «Спорт-Экспресс» опубликовал зарплатную ведомость уральцев, в клубе были крайне недовольны, руководство выступило в прессе, осудив издание за разглашение конфидециальной информации (называли эту информацию полным бредом). Но за прошедший сезон отношение менеджеров изменилось, и уже в неформальных разговоров они далеко не так категоричны. И это не может не радовать. Здравомыслящий человек, знакомый с хоккейной сферой, не будет ругаться из-за большого контракта Доуса (лидер команды, который отрабатывает деньги) или поднятия оклада для Голышева (в прошлом году получал всего 20 млн). Очевидно, что крутые хоккеисты хотят и должны получать выше среднего. Если переводить зарплаты звезд КХЛ в доллары, то получаются не такие и космические цифры. До Панарина, Овечкина и Кучерова никто не дотягивает, что и логично, уровнеь-то ниже.

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Открытых зарплат боятся те менеджеры, кто переплачивают. В прошлом году журналистов возмущал контракт Кулемина, которого «Магнитка» подписала на 500 млн рублей на три года (этим летом соглашение было пересмотрено). 125 млн для Алексея Марченко из ЦСКА тоже вызывали вопросы, ведь на тот момент он не являлся ведущим защитником армейцев. В каждом клубе можно найти хотя бы одного игрока, которому платят незаслуженно много. И, наверное, это нормально. Но только при условии, если менеджеры могут признавать ошибки, исправлять их и объясняться с болельщиками. «Автомобилист» не побоялся и заговорил, и это заслуживает уважения. Следующий шаг — открытые данные по зарплатам игроков. Глупые отговорки «наше общество не готово к публикации зарплат» уже не работают. С такой установкой, оно никогда не будет готово. Учитывая, что цифры все равно просачиваются в прессу (иногда ложные из-за отсутствия официальной информации), люди представляют, сколько примерно зарабатывают хоккеисты. И ведь никто не убивает игроков за то, что они получают миллионы. Как точно недавно заметил Антон Бурдасов, в лицо ему никто не угрожал, а гадости такие люди способны говорить только в соцсетях.

Зарплаты игроков находятся в публичном доступе НХЛ, хотя лига не имеет права давать информацию о контрактах без согласия команды. С каждым годом все больше клубов готовы на разглашение информации по контрактам.

К тому же в Америке существует целый ряд порталов (CapFriendly, Puckpedia и другие), где публикуются суммы соглашений игроков — информацию предоставляют клубы, агенты, инсайдеры. Если бы клубы КХЛ готовы были к диалогу с прессой о деньгах, то лига бы только выиграла от этого. Чем больше публичных данных, тем быстрее будут исправляться ошибки. Через год, когда будет принят жесткий потолок зарплат в КХЛ, который будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения, все должно стать интереснее. Клубы окажутся в равных (будем на это надеяться) условиях, и на первый план выйдет профессионализм селекционеров и менеджеров, которые не смогут только при помощи денег уговорить перейти к себе хоккеиста. Да и скрывать суммы контрактов будет уже как-то нелогично. Кажется, в «Автомобилисте» это поняли быстрее всех.

Дарья Тубольцева

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