На Урале не боятся говорить о хоккейных миллиардах. «Автомобилист» первым в КХЛ раскрыл бюджет клуба
Скоро в России будут публиковать зарплаты хоккеистов?
Скоро в России будут публиковать зарплаты хоккеистов?
В прошлом сезоне после 18 побед на старте сезона об «Автомобилисте» заговорили всерьез. Затем в прессе появились данные о зарплатах хоккеистов из основной команды Екатеринбурга. Оказалось, что лидер клуба Найджел Доус имеет оклад в 150 млн рублей, а благодаря бонусам может заработать за сезон 190 млн. Больше 100 млн могли получить (с учетом выбивания бонусов) еще трое игроков, причем все легионеры: Коварж (116), Секстон (102) и Да Коста (106). Зарплаты на тот момент лидера КХЛ не вызвали большого резонанса, потому что люди и раньше знали о доходах Ковальчука, Войнова и Дацюка в СКА — там суммы были куда более запредельные.
Знающие люди и так понимали, что с приходом в 2016-м году на пост президента «Автомобилиста» главы Уральской
— Наш бюджет суммарный составляет около 2 млрд. Сюда входит аренда дворца и многое другое. Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50% от бюджета, — заявил директор клуба Максим Рябков на
Если
Открытых зарплат боятся те менеджеры, кто переплачивают. В прошлом году журналистов возмущал контракт Кулемина, которого «Магнитка» подписала на 500 млн рублей на три года (этим летом соглашение было пересмотрено). 125 млн для Алексея Марченко из ЦСКА тоже вызывали вопросы, ведь на тот момент он не являлся ведущим защитником армейцев. В каждом клубе можно найти хотя бы одного игрока, которому платят незаслуженно много. И, наверное, это нормально. Но только при условии, если менеджеры могут признавать ошибки, исправлять их и объясняться с болельщиками. «Автомобилист» не побоялся и заговорил, и это заслуживает уважения. Следующий шаг — открытые данные по зарплатам игроков. Глупые отговорки «наше общество не готово к публикации зарплат» уже не работают. С такой установкой, оно никогда не будет готово. Учитывая, что цифры все равно просачиваются в прессу (иногда ложные
К тому же в Америке существует целый ряд порталов (CapFriendly, Puckpedia и другие), где публикуются суммы соглашений игроков — информацию предоставляют клубы, агенты, инсайдеры. Если бы клубы КХЛ готовы были к диалогу с прессой о деньгах, то лига бы только выиграла от этого. Чем больше публичных данных, тем быстрее будут исправляться ошибки. Через год, когда будет принят жесткий потолок зарплат в КХЛ, который будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения, все должно стать интереснее. Клубы окажутся в равных (будем на это надеяться) условиях, и на первый план выйдет профессионализм селекционеров и менеджеров, которые не смогут только при помощи денег уговорить перейти к себе хоккеиста. Да и скрывать суммы контрактов будет уже
Дарья Тубольцева