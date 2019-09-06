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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт высказался о старте «Барыса» в КХЛ и назвал главную особенность нового сезона

Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил старт хоккейного клуба «Барыс» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он высказался об особенностях домашних матчей столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, накануне «Барыс» обыграл на своей арене «Амур», эта победа стала для команды первой в новом сезоне.

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«Победа в домашней игре чемпионата — очень приятная вещь. “Барысу” удалось сделать камбэк. Это очень приятно. Было видно, что стояла установка одержать победу любой ценой. В этой встрече было много силовой борьбы, игры через борт. Это особенность маленькой площадки, где отсутствует пространство для маневра. У “Барыса” много ребят из североамериканской школы. Они понимают такой хоккей и он им привычен. Однако мне кажется неправильным, что все будет сводиться к атлетизму. В таком случае техника игроков, яркие комбинации отойдут на второй план. В КХЛ будет жесткий, атлетичный хоккей. Это повлияет на работу с подрастающим поколением, где будут работать лишь над укреплением физической мощи, в ущерб технической оснащенности. А так, я думаю, что “Барыс” укоренился. Он стал крепким участником КХЛ, который всегда способен претендовать на высокие места. Сезон только начинается», — отметил Шавернев.

Ранее первую победу казахстанского клуба прокомментировали главный тренер Андрей Скабелка, защитник Алексей Маклюков и форвард Антон Сагадеев.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых игр в Китае и Дальнем Востоке, в первой из которых 9 сентября соперником станет «Куньлунь».

Бакытжан Нурпеисов

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