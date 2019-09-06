Эксперт высказался о старте «Барыса» в КХЛ и назвал главную особенность нового сезона

«Победа в домашней игре чемпионата — очень приятная вещь. “Барысу” удалось сделать камбэк. Это очень приятно. Было видно, что стояла установка одержать победу любой ценой. В этой встрече было много силовой борьбы, игры через борт. Это особенность маленькой площадки, где отсутствует пространство для маневра. У “Барыса” много ребят из североамериканской школы. Они понимают такой хоккей и он им привычен. Однако мне кажется неправильным, что все будет сводиться к атлетизму. В таком случае техника игроков, яркие комбинации отойдут на второй план. В КХЛ будет жесткий, атлетичный хоккей. Это повлияет на работу с подрастающим поколением, где будут работать лишь над укреплением физической мощи, в ущерб технической оснащенности. А так, я думаю, что “Барыс” укоренился. Он стал крепким участником КХЛ, который всегда способен претендовать на высокие места. Сезон только начинается», — отметил Шавернев.