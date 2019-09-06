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14:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Заседание совета директоров КХЛ проходит в пятницу в Москве.

За кандидатуру Тимченко совет директоров КХЛ проголосовал единогласно, сообщили журналистам в пресс-службе лиги.

Тимченко был избран председателем совета директоров КХЛ в июле 2012 года. Также он является президентом и председателем совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА.

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