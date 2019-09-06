Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Геннадий Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заседание совета директоров КХЛ проходит в пятницу в Москве.
За кандидатуру Тимченко совет директоров КХЛ проголосовал единогласно, сообщили журналистам в
Тимченко был избран председателем совета директоров КХЛ в июле 2012 года. Также он является президентом и председателем совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА.