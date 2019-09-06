Генменджер «Спартака» Жамнов избран в члены совета директоров КХЛ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Первый
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Первый
Заседание совета директоров КХЛ проходит в пятницу в Москве. Жамнов вошел в совет в результате довыборов.
Жамнов — олимпийский чемпион Игр-1992 в Альбервилле по хоккею, входит в руководство «Спартака» с момента возвращения команды в чемпионат КХЛ в сезоне-2015/16. В прошлом сезоне также был исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» после отставки Вадима Епанчинцева, под руководством Жамнова спартаковцы вышли в