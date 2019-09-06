Генменджер «Спартака» Жамнов избран в члены совета директоров КХЛ

Жамнов — олимпийский чемпион Игр-1992 в Альбервилле по хоккею, входит в руководство «Спартака» с момента возвращения команды в чемпионат КХЛ в сезоне-2015/16. В прошлом сезоне также был исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» после отставки Вадима Епанчинцева, под руководством Жамнова спартаковцы вышли в плей-офф КХЛ, где уступили в первом раунде петербургскому СКА со счетом 2−4.