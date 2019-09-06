Континентальная хоккейная лига выручила 3,6 млрд рублей по итогам сезона-2018/19

«3,6 млрд рублей — общая выручка лиги. Это больше, чем мы планировали, мы на 13% превысили показатели предыдущего сезона, — отметил Чернышенко. — Доходы от спонсоров выросли на 15%. До 30 сентября средства будут распределены, ЦСКА получит 72,5 млн рублей, на втором месте “Йокерит” — почти 40 млн».