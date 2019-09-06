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14:35 (мск), источник: ТАСС

Континентальная хоккейная лига выручила 3,6 млрд рублей по итогам сезона-2018/19

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Общая выручка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2018/19 составила 3,6 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров лиги сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание совета директоров КХЛ прошло в пятницу в Москве.

«3,6 млрд рублей — общая выручка лиги. Это больше, чем мы планировали, мы на 13% превысили показатели предыдущего сезона, — отметил Чернышенко. — Доходы от спонсоров выросли на 15%. До 30 сентября средства будут распределены, ЦСКА получит 72,5 млн рублей, на втором месте “Йокерит” — почти 40 млн».

Обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона стал московский ЦСКА.

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