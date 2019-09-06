Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
14:37 (мск), источник: ТАСС

Ограничение на минимальную сумму зарплатной ведомости введут в КХЛ с сезона-2020/21

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жесткий пол зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет введен начиная с сезона-2020/21. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров КХЛ сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Наверх

«Через сезон вводится жесткий пол заработных плат, решение уже принято. С сезона-2020/21 будет введет пол заработных плат, он составит 30 процентов от потолка зарплат. Затем он будет поджимать потолок, чтобы финансовые возможности клубов становились одинаковыми и продолжали выравниваться», — сказал Чернышенко.

Пол зарплат — минимальная допустимая сумма зарплатной ведомости клуба.

Ранее КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 миллионов рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение — 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф — 30%.

КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Матч за 6 очков: Россия в отборе Евро сыграет против Шотландии
Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Россия на 99,99% вылетает с ЧМ по баскетболу
Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с Россией и Украиной
Футболист сборной России пропустит три недели из-за травмы
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь