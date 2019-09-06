Ограничение на минимальную сумму зарплатной ведомости введут в КХЛ с сезона-2020/21
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жесткий пол зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет введен начиная с сезона-2020/21. Об этом на
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жесткий пол зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет введен начиная с сезона-2020/21. Об этом на
«Через сезон вводится жесткий пол заработных плат, решение уже принято. С сезона-2020/21 будет введет пол заработных плат, он составит 30 процентов от потолка зарплат. Затем он будет поджимать потолок, чтобы финансовые возможности клубов становились одинаковыми и продолжали выравниваться», — сказал Чернышенко.
Пол зарплат — минимальная допустимая сумма зарплатной ведомости клуба.
Ранее КХЛ установила жесткий потолок зарплат с сезона-2020/21, он будет составлять 900 миллионов рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение — 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф — 30%.