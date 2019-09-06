Ограничение на минимальную сумму зарплатной ведомости введут в КХЛ с сезона-2020/21

«Через сезон вводится жесткий пол заработных плат, решение уже принято. С сезона-2020/21 будет введет пол заработных плат, он составит 30 процентов от потолка зарплат. Затем он будет поджимать потолок, чтобы финансовые возможности клубов становились одинаковыми и продолжали выравниваться», — сказал Чернышенко.