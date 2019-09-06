КХЛ оштрафовала «Куньлунь» за несоблюдение регламента на матче с «Салаватом Юлаевым»

Источник: РИА "Новости"

В матче с «Салаватом», который прошел на арене в Шэньчжэне 3 сентября, не были закреплены должным образом ворота, также были проблемы с открытием калитки на скамейку штрафников. Первый период встречи из-за постоянных остановок растянулся на 40 минут.

«Мы считаем это форменным безобразием, это не соответствует уровню спортивной державы, которой является Китай. Клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента, — сказал Чернышенко. — Нас совершенно не устраивает посещаемость матчей “Куньлуня” (первый домашний матч посетили 3500 зрителей, второй — 800 — прим. ТАСС). Она портит все впечатление от тех успехов, которые есть у других клубов».

«Мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая скитается без домашней арены. “Куньлунь” нас заверяет, что в Пекине таких проблем не будет», — добавил президент КХЛ.