Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
14:47 (мск), источник: ТАСС

КХЛ оштрафовала «Куньлунь» за несоблюдение регламента на матче с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский «Куньлунь» оштрафован Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за несоблюдение регламента в первом домашнем матче сезона против уфимского «Салавата Юлаева». Об этом на пресс-конференции сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче с «Салаватом», который прошел на арене в Шэньчжэне 3 сентября, не были закреплены должным образом ворота, также были проблемы с открытием калитки на скамейку штрафников. Первый период встречи из-за постоянных остановок растянулся на 40 минут.

«Мы считаем это форменным безобразием, это не соответствует уровню спортивной державы, которой является Китай. Клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента, — сказал Чернышенко. — Нас совершенно не устраивает посещаемость матчей “Куньлуня” (первый домашний матч посетили 3500 зрителей, второй — 800 — прим. ТАСС). Она портит все впечатление от тех успехов, которые есть у других клубов».

«Мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая скитается без домашней арены. “Куньлунь” нас заверяет, что в Пекине таких проблем не будет», — добавил президент КХЛ.

В Шэньчжене «Куньлунь» также проведет матчи с «Барысом» (8—9 сентября) и «Трактором» (14—15 сентября).

Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Матч за 6 очков: Россия в отборе Евро сыграет против Шотландии
Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Россия на 99,99% вылетает с ЧМ по баскетболу
Олимпиада на троих: Лукашенко объединяется с Россией и Украиной
Футболист сборной России пропустит три недели из-за травмы
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь