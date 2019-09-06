Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды. Об этом на
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды. Об этом на
Согласно регламенту КХЛ, клубы могут проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые зачастую являются
«Была создана рабочая группа по аренде хоккеистов, нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы, иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, то надо создать четкие правила и разработать ограничения, все это надо проработать. Легальной аренде быть, если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить», — сказал Чернышенко.