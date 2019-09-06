Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков

«Была создана рабочая группа по аренде хоккеистов, нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы, иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, то надо создать четкие правила и разработать ограничения, все это надо проработать. Легальной аренде быть, если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить», — сказал Чернышенко.