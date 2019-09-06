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15:04 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко: КХЛ планирует разрешить аренду игроков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) может официально разрешить переходы из одного клуба в другой на правах аренды. Об этом на пресс-конференции сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Согласно регламенту КХЛ, клубы могут проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые зачастую являются де-факто скрытой арендой.

«Была создана рабочая группа по аренде хоккеистов, нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы, иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, то надо создать четкие правила и разработать ограничения, все это надо проработать. Легальной аренде быть, если есть бардак и его нельзя победить, то его надо возглавить», — сказал Чернышенко.

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