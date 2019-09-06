КХЛ заработала почти 4 миллиарда и собралась узаконить аренду. Главное о совете директоров лиги

Источник: РИА "Новости"

В Москве 6 сентября состоялось совещание Совета директоров КХЛ, на котором был принят ряд важных решений и было озвучено несколько любопытных предложений.

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Жамнов — в Совете директоров

В рамках собрания путем голосования был утвержден новый Совет директоров лиги. По его итогам был выбран новый член — им стал первый вице-президент и генеральный менеджер ХК «Спартак» Алексей Жамнов. Он стал 21-м членом Совета директоров. Геннадий Тимченко был единогласно переизбран на должность председателя Совета директоров.

ЦСКА от КХЛ получил 72,5 млн

Совет директоров утвердил распределение между клубами прибыли, полученной Лигой от реализации телевизионных прав. Всего будет распределено более 419 миллионов рублей с НДС. Пятый год лига показывает рост доходов. Каждый год минимум на 8% увеличивается сумма, которая распределена между клубами из средств от телевизионных прав. Высокие доходы получили клубы, чьи ТВ-права продаются дороже на рынке.

«Йокерит» по принципу телеспроса получит максимальную сумму в размере 31,3 миллиона рублей, общий доход финской команды составил 39,4 млн рублей. Больше всех от лиги получил ЦСКА — 72,5 млн рублей. Общий доход лиги по прошлому сезону составил 3,6 млрд рублей.

Легализация аренды

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в скором времени аренда игроков будет официально утверждена.

— Нам нужны четкие правила, одинаковые для всех. Лига следит за всем, что происходит, в ЦИБе есть вся история переходов игроков, есть сомнительные транзакции. Институт «скрытой аренды» существует. Хотя он был запрещен. Гоняться за всеми бессмысленно. Нужны четкие правила — срок аренды, какое количество игроков в аренде. К следующему заседанию эти вопросы будут вынесены. Легальной аренде быть. Если бардак нельзя победить, его нужно возглавить. Нам нужно проработать многие вопросы и вынести к следующему очному заседанию Совета директоров.

Потолок и пол зарплат

Совет директоров принял решение вести «пол заработных плат» с сезона-2020/2021 и до конца 2019 года поручил лиге внести соответствующие изменения в регламент. Также с сезона-2020/21 вводится жесткий потолок зарплат. Размер «пола» составит 30% от «потолка заработных плат». Размер пола будет увеличиваться поэтапно. За несоблюдение размера «пола заработных плат» предусмотрены санкции. Первое и второе последовательное нарушение — финансовые санкции, при последовательном третьем — недопуск клуба к чемпионату.

День памяти «Локомотива»

В субботу, 7 сентября, в память о трагических событиях под Ярославлем 8-летней давности КХЛ и клубы Лиги проводят специальные акции. Все матчи завтрашнего дня начнутся с минуты молчания.

Ситуация с «Куньлунем»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с первыми двумя домашними матчами «Куньлуня» в Шэньчжэне, на которые в общей сложности собралось 3300 зрителей. Стадион вмещает 18 тысяч человек. Помимо этого гостевая команда «Салават» рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась при поездке в Китай.

— Мы считаем форменным безобразием произошедшее в Шэньчжэне. Это не соответствует статусу, великой державой которой является Китай. Клуб будет оштрафован. Нас не устраивает посещаемость в Китае. Она портит впечатление от других клубов. Мы понимаем, что это трудности из-за отсутствия арены, плюс государственные праздники. Клуб заверил, что вскоре такого не будет.