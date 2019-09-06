КХЛ заработала почти 4 миллиарда и собралась узаконить аренду. Главное о совете директоров лиги
Дмитрий Чернышенко недоволен только «Куньлунем».
Дмитрий Чернышенко недоволен только «Куньлунем».
В Москве 6 сентября состоялось совещание Совета директоров КХЛ, на котором был принят ряд важных решений и было озвучено несколько любопытных предложений.
В рамках собрания путем голосования был утвержден новый Совет директоров лиги. По его итогам был выбран новый член — им стал первый
Совет директоров утвердил распределение между клубами прибыли, полученной Лигой от реализации телевизионных прав. Всего будет распределено более 419 миллионов рублей с НДС. Пятый год лига показывает рост доходов. Каждый год минимум на 8% увеличивается сумма, которая распределена между клубами из средств от телевизионных прав. Высокие доходы получили клубы, чьи
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что в скором времени аренда игроков будет официально утверждена.
— Нам нужны четкие правила, одинаковые для всех. Лига следит за всем, что происходит, в ЦИБе есть вся история переходов игроков, есть сомнительные транзакции. Институт «скрытой аренды» существует. Хотя он был запрещен. Гоняться за всеми бессмысленно. Нужны четкие правила — срок аренды, какое количество игроков в аренде. К следующему заседанию эти вопросы будут вынесены. Легальной аренде быть. Если бардак нельзя победить, его нужно возглавить. Нам нужно проработать многие вопросы и вынести к следующему очному заседанию Совета директоров.
Совет директоров принял решение вести «пол заработных плат» с сезона-2020/2021 и до конца 2019 года поручил лиге внести соответствующие изменения в регламент. Также с сезона-2020/21 вводится жесткий потолок зарплат. Размер «пола» составит 30% от «потолка заработных плат». Размер пола будет увеличиваться поэтапно. За несоблюдение размера «пола заработных плат» предусмотрены санкции. Первое и второе последовательное нарушение — финансовые санкции, при последовательном третьем — недопуск клуба к чемпионату.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с первыми двумя домашними матчами «Куньлуня» в Шэньчжэне, на которые в общей сложности собралось 3300 зрителей. Стадион вмещает 18 тысяч человек. Помимо этого гостевая команда «Салават» рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась при поездке в Китай.
— Мы считаем форменным безобразием произошедшее в Шэньчжэне. Это не соответствует статусу, великой державой которой является Китай. Клуб будет оштрафован. Нас не устраивает посещаемость в Китае. Она портит впечатление от других клубов. Мы понимаем, что это трудности