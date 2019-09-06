Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
Северсталь
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо
Спартак
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
Нефтехимик
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Торпедо
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Витязь
02
Все события
Фоторепортажи
14Станислав Черчесов. 56!
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
15:37 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько КХЛ заплатит «Барысу» за продажу ТВ-прав в прошлом сезоне

Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами прибыли от реализации телевизионных прав в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сумма для каждого зависит от трех принципов: участие в чемпионате, телеспрос и спортивный принцип. Высокие доходы получили клубы, чьи ТВ-права продаются дороже на рынке.

Читайте также
Эксперт высказался о старте «Барыса» в КХЛ и назвал главную особенность нового сезона

Казахстанский «Барыс» по итогам прошлого сезона получит 13 миллионов 492 тысячи 826 рублей (более 79 миллионов 466 тысяч тенге). Из этой суммы 4,5 миллиона — за участие в чемпионате, 5,4 — за телеспрос, а 3,5 — за участие в плей-офф.

Всего КХЛ распределит между клубами 419 миллионов рублей (более двух миллиардов 466 миллионов тенге). Больше всех заработал обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА, которому достанется свыше 72 миллионов рублей (более 424 миллионов тенге). Меньше всех получит «Нефтехимик» — восемь миллионов 218 тысяч 169 рублей (более 48 миллионов 401 тысячи тенге).

Напомним, что в прошлом сезоне КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и дошел до второго круга Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту «Авангарду».

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Сборная Казахстана играет вничью с Кипром после первого тайма матча отбора на Евро-2020
Румыния дала бой Испании. Главное из квалификации Евро-2020
Пекарь, юрист, теннисист. Кто сыграет за Шотландию против России
СМИ: Месси оценивает возможность ухода из «Барсы» в 2020 году
Российские баскетболисты поборются за участие в Олимпиаде-2020
СКА потерпел первое поражение в сезоне
Футболист сборной России пропустит три недели из-за травмы
«Позор Бонуччи». Армянский Макгрегор — об удалении с Италией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь