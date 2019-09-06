Сколько КХЛ заплатит «Барысу» за продажу ТВ-прав в прошлом сезоне
Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами прибыли от реализации телевизионных прав в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт лиги.
Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами прибыли от реализации телевизионных прав в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт лиги.
Сумма для каждого зависит от трех принципов: участие в чемпионате, телеспрос и спортивный принцип. Высокие доходы получили клубы, чьи
Казахстанский «Барыс» по итогам прошлого сезона получит 13 миллионов 492 тысячи 826 рублей (более 79 миллионов 466 тысяч тенге). Из этой суммы 4,5 миллиона — за участие в чемпионате, 5,4 — за телеспрос, а 3,5 — за участие в
Всего КХЛ распределит между клубами 419 миллионов рублей (более двух миллиардов 466 миллионов тенге). Больше всех заработал обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА, которому достанется свыше 72 миллионов рублей (более 424 миллионов тенге). Меньше всех получит «Нефтехимик» — восемь миллионов 218 тысяч 169 рублей (более 48 миллионов 401 тысячи тенге).
Напомним, что в прошлом сезоне КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышева, стал вторым в Восточной конференции и дошел до второго круга Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту «Авангарду».