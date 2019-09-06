Сколько КХЛ заплатит «Барысу» за продажу ТВ-прав в прошлом сезоне

Источник: РИА "Новости"

Сумма для каждого зависит от трех принципов: участие в чемпионате, телеспрос и спортивный принцип. Высокие доходы получили клубы, чьи ТВ-права продаются дороже на рынке.

Читайте также Эксперт высказался о старте «Барыса» в КХЛ и назвал главную особенность нового сезона

Казахстанский «Барыс» по итогам прошлого сезона получит 13 миллионов 492 тысячи 826 рублей (более 79 миллионов 466 тысяч тенге). Из этой суммы 4,5 миллиона — за участие в чемпионате, 5,4 — за телеспрос, а 3,5 — за участие в плей-офф.

Всего КХЛ распределит между клубами 419 миллионов рублей (более двух миллиардов 466 миллионов тенге). Больше всех заработал обладатель Кубка Гагарина — ЦСКА, которому достанется свыше 72 миллионов рублей (более 424 миллионов тенге). Меньше всех получит «Нефтехимик» — восемь миллионов 218 тысяч 169 рублей (более 48 миллионов 401 тысячи тенге).