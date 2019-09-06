Минский ХК «Динамо» подпишет двухлетний контракт с форвардом Принсом

Контракт с 26-летним американцем будет рассчитан на два года.

Принс был выбран клубом НХЛ «Оттава Сенаторз» на драфте 2011 года под общим 61-м номером. В составе «Оттавы» он выступал на протяжении двух сезонов, также играл за «Нью-Йорк Айлендерс». В общей сложности набрал 38 очков (12 голов + 26 результативных передач) в 128 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.