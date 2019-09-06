Минский ХК «Динамо» подпишет двухлетний контракт с форвардом Принсом
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» подпишет соглашение с нападающим Шейном Принсом, сообщается на сайте белорусского хоккейного клуба.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» подпишет соглашение с нападающим Шейном Принсом, сообщается на сайте белорусского хоккейного клуба.
Контракт с 26-летним американцем будет рассчитан на два года.
Принс был выбран клубом НХЛ «Оттава Сенаторз» на драфте 2011 года под общим 61-м номером. В составе «Оттавы» он выступал на протяжении двух сезонов, также играл за «Нью-Йорк Айлендерс». В общей сложности набрал 38 очков (12 голов + 26 результативных передач) в 128 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
В прошлом сезоне КХЛ играл за новосибирскую «Сибирь», провел 30 матчей и набрал 19 очков (6+13).