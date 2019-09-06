У СКА катастрофа с защитой. С «Автомобилистом» не спасла даже гениальная игра молодого вратаря

СКА начал сезон с непростого выезда на Урал, который завершался в Екатеринбурге. Любопытно, что в прошлом сезоне, когда «Автомобилист» выглядел непобедимой машиной в регулярном чемпионате, армейцы без проблем справлялись с лидером Востока. Андрей Мартемьянов дважды уступил питерцам, так и не разгадал команду из Северной столицы. Клубы за лето сильно изменились, особенно СКА, но менее принципиальными очные матчи не стали. Матч нового сезона выдался шикарным. В первом периоде хоть заброшенных шайб и не было, но событий случилось предостаточно.

Самым эффектным вышел сэйв Петра Кочеткова после выхода Найджела Доуса «один в ноль». 20-летний голкипер СКА что-то подобное сотворил в игре с «Магниткой», когда не дал забить Мозякину. Во втором и третьем периодах канадская звезда «Автомобилиста» вновь не смогла реализовать убойные моменты. Не справился с юным вратарем и Секстон — сначала не реализовал «один в ноль» (помешал и защитник), а потом не забил буллит, назначенный за игру Зубарева не по правилам. Кочетков, который проводит третий матч подряд, с каждой минутой на льду все больше убеждает в том, что готов становиться первым номером армейцев.

На счету голкипера СКА грубых ошибок не было, но «сухими» ворота оставить он не смог. И тут скорее нужно предъявлять претензии защитникам. Оборона гостей выглядела отвратительно с первых минут: постоянные провалы, обрезы, странные решения. В середине матча екатеринбуржцы умудрились забить в меньшинстве. Мэйсек получил шайбу от Гуркина, вырвался к воротам Кочеткова и отправил шайбу в сетку.

Правда, потом гости сумели взять реванш. И тут уже Евгений Кетов ответил голом в меньшинстве (шайба залетела после рикошета). 33-летний форвард СКА — рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, у него она уже 17-я.

Кетову совсем не дали времени порадоваться голу, потому что через 11 секунд Мозер реализовал большинство, заставив рассмеяться своего тренера на скамейке. Еще через несколько минут хозяева совершенно закономерно забили и третий гол. Обидин с Гареевым спокойно вырвались «два в один», никто из защитников СКА и не думал их останавливать.

Ситуация с обороной армейцев удивляет. В команде защитников хватит на два состава, но после того, как в Магнитогорске сломался новичок Бенгтссон, возникли проблемы. Правда, скоро в строй должны вернуться Белов, Хафизуллин и Токранов, которые должны решить все сложности. Однако вопрос, почему они вообще возникли, если в составе такое количество игроков обороны, остается открытым. Атака СКА в Екатеринбурге не блистала, Ткачева было почти не видно. Но здесь и усталость к концу выезда могла сказаться, и очень плотная игра в защите соперника. Тем не менее третий период выдался для питерцев удачным отрезками. Гости смогли второй раз поразить ворота Коваржа — Рундблад бросал от синей, но в площади ворот оказался Ли, который мешал чешскому голкиперу. Эту шайбу судьи не засчитали. Но сократить отставание в счете СКА все равно удалось — вновь с рикошета, но теперь шайбу записали на Зуба.