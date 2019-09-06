У СКА катастрофа с защитой. С «Автомобилистом» не спасла даже гениальная игра молодого вратаря
Уральцы показали
Уральцы показали
СКА начал сезон с непростого выезда на Урал, который завершался в Екатеринбурге. Любопытно, что в прошлом сезоне, когда «Автомобилист» выглядел непобедимой машиной в регулярном чемпионате, армейцы без проблем справлялись с лидером Востока. Андрей Мартемьянов дважды уступил питерцам, так и не разгадал команду из Северной столицы. Клубы за лето сильно изменились, особенно СКА, но менее принципиальными очные матчи не стали. Матч нового сезона выдался шикарным. В первом периоде хоть заброшенных шайб и не было, но событий случилось предостаточно.
Самым эффектным вышел сэйв Петра Кочеткова после выхода Найджела Доуса «один в ноль». 20-летний голкипер СКА
На счету голкипера СКА грубых ошибок не было, но «сухими» ворота оставить он не смог. И тут скорее нужно предъявлять претензии защитникам. Оборона гостей выглядела отвратительно с первых минут: постоянные провалы, обрезы, странные решения. В середине матча екатеринбуржцы умудрились забить в меньшинстве. Мэйсек получил шайбу от Гуркина, вырвался к воротам Кочеткова и отправил шайбу в сетку.
Правда, потом гости сумели взять реванш. И тут уже Евгений Кетов ответил голом в меньшинстве (шайба залетела после рикошета). 33-летний форвард СКА — рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, у него она уже 17-я.
Кетову совсем не дали времени порадоваться голу, потому что через 11 секунд Мозер реализовал большинство, заставив рассмеяться своего тренера на скамейке. Еще через несколько минут хозяева совершенно закономерно забили и третий гол. Обидин с Гареевым спокойно вырвались «два в один», никто из защитников СКА и не думал их останавливать.
Ситуация с обороной армейцев удивляет. В команде защитников хватит на два состава, но после того, как в Магнитогорске сломался новичок Бенгтссон, возникли проблемы. Правда, скоро в строй должны вернуться Белов, Хафизуллин и Токранов, которые должны решить все сложности. Однако вопрос, почему они вообще возникли, если в составе такое количество игроков обороны, остается открытым. Атака СКА в Екатеринбурге не блистала, Ткачева было почти не видно. Но здесь и усталость к концу выезда могла сказаться, и очень плотная игра в защите соперника. Тем не менее третий период выдался для питерцев удачным отрезками. Гости смогли второй раз поразить ворота Коваржа — Рундблад бросал от синей, но в площади ворот оказался Ли, который мешал чешскому голкиперу. Эту шайбу судьи не засчитали. Но сократить отставание в счете СКА все равно удалось — вновь с рикошета, но теперь шайбу записали на Зуба.
Но «Автомобилист» не сдался и в очередной раз показал свое крутое большинство. Стоило только Барабанову присесть на скамейку штрафников, как Василевский вколотил четвертую шайбу, пятую на последних секундах Мэйсек забросил в пустые ворота. Закономерно и справедливо. В этот раз уральцы превзошли соперника буквально во всем, а матч получился на все сто.
|Андрей Мартемьянов
|Алексей Кудашов
|Якуб Коварж
|Петр Кочетков(Петр Кочетков)
|11:16
|Андрей Обидин
|11:16
|Ярослав Дыбленко
|19:46
|Джефф Плэтт
|19:46
|Давид Рундблад
|26:33
|Максим Березин
|26:44
|Брукс Мэйсек(Ефим Гуркин)
|32:26
|Илья Каблуков
|34:11
|Евгений Кетов(Роман Рукавишников, Артем Земченок)
|34:22
|Евгений Мозер(Степан Хрипунов)
|34:37
|Наиль Якупов
|37:46
|Андрей Обидин(Артем Гареев)
|47:42
|Артем Зуб(Ярослав Дыбленко)
|48:43
|Найджел Доус
|54:15
|Александр Барабанов
|54:27
|Алексей Василевский(Найджел Доус, Андрей Обидин)
|59:29
|Брукс Мэйсек(Никита Трямкин)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)