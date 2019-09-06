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20:26 (мск), источник: Sport24

У СКА катастрофа с защитой. С «Автомобилистом» не спасла даже гениальная игра молодого вратаря

Уральцы показали мастер-класс в большинстве команде Алексея Кудашова.

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СКА начал сезон с непростого выезда на Урал, который завершался в Екатеринбурге. Любопытно, что в прошлом сезоне, когда «Автомобилист» выглядел непобедимой машиной в регулярном чемпионате, армейцы без проблем справлялись с лидером Востока. Андрей Мартемьянов дважды уступил питерцам, так и не разгадал команду из Северной столицы. Клубы за лето сильно изменились, особенно СКА, но менее принципиальными очные матчи не стали. Матч нового сезона выдался шикарным. В первом периоде хоть заброшенных шайб и не было, но событий случилось предостаточно.

Самым эффектным вышел сэйв Петра Кочеткова после выхода Найджела Доуса «один в ноль». 20-летний голкипер СКА что-то подобное сотворил в игре с «Магниткой», когда не дал забить Мозякину. Во втором и третьем периодах канадская звезда «Автомобилиста» вновь не смогла реализовать убойные моменты. Не справился с юным вратарем и Секстон — сначала не реализовал «один в ноль» (помешал и защитник), а потом не забил буллит, назначенный за игру Зубарева не по правилам. Кочетков, который проводит третий матч подряд, с каждой минутой на льду все больше убеждает в том, что готов становиться первым номером армейцев.

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На счету голкипера СКА грубых ошибок не было, но «сухими» ворота оставить он не смог. И тут скорее нужно предъявлять претензии защитникам. Оборона гостей выглядела отвратительно с первых минут: постоянные провалы, обрезы, странные решения. В середине матча екатеринбуржцы умудрились забить в меньшинстве. Мэйсек получил шайбу от Гуркина, вырвался к воротам Кочеткова и отправил шайбу в сетку.

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Правда, потом гости сумели взять реванш. И тут уже Евгений Кетов ответил голом в меньшинстве (шайба залетела после рикошета). 33-летний форвард СКА — рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, у него она уже 17-я.

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Кетову совсем не дали времени порадоваться голу, потому что через 11 секунд Мозер реализовал большинство, заставив рассмеяться своего тренера на скамейке. Еще через несколько минут хозяева совершенно закономерно забили и третий гол. Обидин с Гареевым спокойно вырвались «два в один», никто из защитников СКА и не думал их останавливать.

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Ситуация с обороной армейцев удивляет. В команде защитников хватит на два состава, но после того, как в Магнитогорске сломался новичок Бенгтссон, возникли проблемы. Правда, скоро в строй должны вернуться Белов, Хафизуллин и Токранов, которые должны решить все сложности. Однако вопрос, почему они вообще возникли, если в составе такое количество игроков обороны, остается открытым. Атака СКА в Екатеринбурге не блистала, Ткачева было почти не видно. Но здесь и усталость к концу выезда могла сказаться, и очень плотная игра в защите соперника. Тем не менее третий период выдался для питерцев удачным отрезками. Гости смогли второй раз поразить ворота Коваржа — Рундблад бросал от синей, но в площади ворот оказался Ли, который мешал чешскому голкиперу. Эту шайбу судьи не засчитали. Но сократить отставание в счете СКА все равно удалось — вновь с рикошета, но теперь шайбу записали на Зуба.

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Но «Автомобилист» не сдался и в очередной раз показал свое крутое большинство. Стоило только Барабанову присесть на скамейку штрафников, как Василевский вколотил четвертую шайбу, пятую на последних секундах Мэйсек забросил в пустые ворота. Закономерно и справедливо. В этот раз уральцы превзошли соперника буквально во всем, а матч получился на все сто.

Автомобилист
5:2
0:0, 3:1, 2:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 26.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей МартемьяновАлексей Кудашов
Вратари
Якуб КоваржПетр Кочетков(Петр Кочетков)
1-й период
11:16Андрей Обидин
11:16Ярослав Дыбленко
19:46Джефф Плэтт
19:46Давид Рундблад
2-й период
26:33Максим Березин
26:44Брукс Мэйсек(Ефим Гуркин)
32:26Илья Каблуков
34:11Евгений Кетов(Роман Рукавишников, Артем Земченок)
34:22Евгений Мозер(Степан Хрипунов)
34:37Наиль Якупов
37:46Андрей Обидин(Артем Гареев)
3-й период
47:42Артем Зуб(Ярослав Дыбленко)
48:43Найджел Доус
54:15Александр Барабанов
54:27Алексей Василевский(Найджел Доус, Андрей Обидин)
59:29Брукс Мэйсек(Никита Трямкин)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
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