«Витязь» одержал гостевую победу над «Металлургом»
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» на выезде обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» на выезде обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голами отметились Святослав Гребенщиков (9-я минута) и Александр Семин (58, в пустые ворота).
Голкипер «Витязя» Александр Самонов отразил 38 бросков и провел первый «сухой» матч в текущем сезоне.
«Витязь» 9 сентября примет московское «Динамо», а «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Йозеф Яндач
|Михаил Кравец
|Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)
|Александр Самонов
|03:57
|Сергей Мозякин
|08:38
|Святослав Гребенщиков(Йоонас Няттинен, Пекка Йормакка)
|23:17
|Евгений Тимкин
|30:53
|Григорий Дронов
|30:53
|Йоонас Няттинен
|34:54
|Егор Воронков
|46:57
|Павел Колтыгин
|50:59
|Денис Паршин
|50:59
|Денис Паршин
|54:00
|Брэндон Козун
|57:57
|Александр Семин
|41
|Штрафное время
|9
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Дмитрий Морозов(Россия)