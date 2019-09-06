«Витязь» одержал гостевую победу над «Металлургом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голами отметились Святослав Гребенщиков (9-я минута) и Александр Семин (58, в пустые ворота).

Голкипер «Витязя» Александр Самонов отразил 38 бросков и провел первый «сухой» матч в текущем сезоне.