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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» одержал гостевую победу над «Металлургом»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» на выезде обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Магнитогорске завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голами отметились Святослав Гребенщиков (9-я минута) и Александр Семин (58, в пустые ворота).

Голкипер «Витязя» Александр Самонов отразил 38 бросков и провел первый «сухой» матч в текущем сезоне.

«Витязь» 9 сентября примет московское «Динамо», а «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с екатеринбургским «Автомобилистом».

Металлург Мг
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 26.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6888 зрителей
Главные тренеры
Йозеф ЯндачМихаил Кравец
Вратари
Василий Кошечкин(Василий Кошечкин)Александр Самонов
1-й период
03:57Сергей Мозякин
08:38Святослав Гребенщиков(Йоонас Няттинен, Пекка Йормакка)
2-й период
23:17Евгений Тимкин
30:53Григорий Дронов
30:53Йоонас Няттинен
34:54Егор Воронков
3-й период
46:57Павел Колтыгин
50:59Денис Паршин
50:59Денис Паршин
54:00Брэндон Козун
57:57Александр Семин
Статистика
41Штрафное время9
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяДмитрий Морозов(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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