Яндач отправлен в отставку, новый тренер «Магнитки» — Илья Воробьёв

Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Воробьёв. Руководство «Металлурга» уже оповестило чешского специалиста об увольнении. Виктор Козлов останется в тренерском штабе уральского клуба.

«Металлург» неудачно стартовал в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. Уральская команда одержала всего одну победу в трёх матчах. Сначала подопечные Яндача проиграли СКА со счётом 1:3, после чего обыграли «Северсталь» (4:2). Сегодня, 6 сентября, «Магнитка» неудачно провела матч с «Витязем» (0:2).