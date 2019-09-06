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6 сентября, источник: ТАСС

ЦСКА в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА в овертайме со счетом 3:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (8-я минута), Линден Вей (36) и Сергей Калинин (65). У проигравших отличился Павел Порядин (24 и 39).

ЦСКА одержал вторую подряд победу в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому «Авангарду» (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский «Ак Барс» (3:2). В активе «Нефтехимика» победа над минским «Динамо» (4:2) и поражение от «Сочи» (2:3).

Последний раз «Нефтехимик» побеждал ЦСКА 25 сентября 2010 года, тогда встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 57 матчей, ЦСКА одержал 30 побед (четыре в овертайме и одну — по буллитам), нижнекамский клуб выиграл в 19 встречах (две — в овертайме, одна — по буллитам), еще семь встреч завершились ничейным результатом.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Нефтехимик» на домашней площадке встретится с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 9 сентября.

ЦСКА
3:2ОТ
1:0, 1:2, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 26.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 5404 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинВячеслав Буцаев
Вратари
Илья СорокинАлександр Шарыченков
1-й период
07:48Антон Слепышев(Артем Чмыхов, Андрей Светлаков)
14:33Сергей Калинин
2-й период
23:03Павел Порядин
32:46Линден Вей
35:31Максим Грошев
35:55Линден Вей(Кирилл Капризов, Михаил Григоренко)
38:20Павел Порядин(Мэтт Уайт)
3-й период
42:10Александр Романов
Овертайм
64:17Сергей Калинин(Александр Попов)
Статистика
6Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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