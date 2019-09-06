ЦСКА в овертайме обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Антон Слепышев (8-я минута), Линден Вей (36) и Сергей Калинин (65). У проигравших отличился Павел Порядин (24 и 39).
ЦСКА одержал вторую подряд победу в КХЛ, ранее столичный клуб проиграл омскому «Авангарду» (1:3) в матче Кубка Открытия, а затем обыграл казанский «Ак Барс» (3:2). В активе «Нефтехимика» победа над минским «Динамо» (4:2) и поражение от «Сочи» (2:3).
Последний раз «Нефтехимик» побеждал ЦСКА 25 сентября 2010 года, тогда встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 57 матчей, ЦСКА одержал 30 побед (четыре в овертайме и одну — по буллитам), нижнекамский клуб выиграл в 19 встречах (две — в овертайме, одна — по буллитам), еще семь встреч завершились ничейным результатом.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Нефтехимик» на домашней площадке встретится с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 9 сентября.