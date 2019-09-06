Знарок проиграл первое дерби со «Спартаком». «Динамо» вытащили защитники-легионеры и большинство
В новой команде Олег Валерьевич пока чаще уступает.
В новой команде Олег Валерьевич пока чаще уступает.
«Спартак» не совсем вышел
Обещание главного тренера Олега Знарка, данное им после позавчерашней победы над «Локомотивом», спартаковцы сдержали. По крайней мере, с точки зрения результата — в отличии от матчей в Риге и Ярославле, первый период игры с московским «Динамо» они не проиграли. Помог гол, забитый Яковом Рыловым в момент отложенного штрафа. Правила нарушил защитник Егор Зайцев, который в самом начале встречи подарил и первый голевой момент
Но, выиграй команда Знарка стартовые 20 минут, это было бы несправедливо. «Динамо», тренерский штаб которого
Во втором периоде «Спартак» ожидаемо игру подравнял (также было в двух первых матчах красно-белых), но все опасное, что было создано в эти 20 минут, можно списать на личные заслуги хоккеистов. Александр Хохлачев чуть не забил после крутого прохода в первой же смене, у «Динамо» удивил 19-летний Илья Круглов, сам затащивший шайбу в зону соперника, оставивший ее партнеру, получивший ответку и чуть не переигравший Никиту Беспалова. «Спартак» был максимально прост, хозяева, усилиями Шипачева и Петерссона, временами креативнее, но ни те, ни другие результата не добились. 1:1 ко второму перерыву.
За первые пять минут после паузы в игре команды схватили сразу три удаления. Но большинство «Спартака» пока не очень эффективно, пусть Знарок и утверждал, что этим летом занимался им как никогда раньше, не реализовало свою первую попытку в периоде и «Динамо». А вот когда судьи за атаку игркока, не владеющего шайбой, наказали двумя минутами Александра Кутузова, динамовцы шанс использовали. Комбинации бригады Шипачева со сменой мест толку не принесли, зато дальний заряд в исполнении защитника Михала Чайковски сработал безотказно.
«Динамо» отделяли от победы 7 минут, но хозяева не выстояли и двух, подставив сами себя. За нарушение численного состава их шальным броском наказал Патрик Херсли, которому помог не выручивший Иван Бочаров.
В концовке команда Крикунова нашла в себе силы прибавить, на пару минут закрыла «Спартак» в его зоне и в итоге заставила удалиться Максима Гончарова. 29 секунд в формате «5 на 4» хозяевам не хватило, а вот в овертайме Хиетанен оформил дубль в тот момент, когда Гончаров вернулся на лед. 3:2 — Знарок проигрывает первое московское дерби со «Спартаком».
|Владимир Крикунов
|Олег Знарок
|Иван Бочаров
|Никита Беспалов(Никита Беспалов)
|06:49
|Командный штраф
|10:00
|Максим Афиногенов
|10:00
|Максим Гончаров
|11:10
|Яков Рылов(Патрик Херсли, Илья Зубов)
|13:27
|Яков Рылов
|15:30
|Яков Рылов
|16:43
|Юусо Хиетанен(Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски)
|19:18
|Михаил Григорьев
|27:11
|Робин Ганзл
|31:17
|Командный штраф
|41:44
|Михаил Григорьев
|43:51
|Владислав Ефремов
|44:53
|Патрик Херсли
|51:14
|Александр Кутузов
|53:04
|Михал Чайковски(Андре Петерссон)
|54:00
|Командный штраф
|54:47
|Патрик Херсли(Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл)
|59:31
|Максим Гончаров
|61:33
|Юусо Хиетанен(Андре Петерссон, Вадим Шипачев)
|12
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)