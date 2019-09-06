Знарок проиграл первое дерби со «Спартаком». «Динамо» вытащили защитники-легионеры и большинство

Источник: Sport24

«Спартак» не совсем вышел из-под нагрузок. В матче с Ригой мы только в третьем периоде стали играть в наш хоккей, сегодня же во втором. Будем ли мы как-то перестраивать игру перед матчем с «Динамо»? Нет, зачем нам это делать? Мы будем играть в свой хоккей. Выходим потихонечку из-под нагрузок. Сегодня «Спартак» сыграл два периода, а в следующем матче сыграет три.

Обещание главного тренера Олега Знарка, данное им после позавчерашней победы над «Локомотивом», спартаковцы сдержали. По крайней мере, с точки зрения результата — в отличии от матчей в Риге и Ярославле, первый период игры с московским «Динамо» они не проиграли. Помог гол, забитый Яковом Рыловым в момент отложенного штрафа. Правила нарушил защитник Егор Зайцев, который в самом начале встречи подарил и первый голевой момент красно-белым, Патрик Херсли мощно бросил, а его российский напарник забрал добивание.

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Но, выиграй команда Знарка стартовые 20 минут, это было бы несправедливо. «Динамо», тренерский штаб которого почему-то разбил ударную тройку Петтерсон-Шипачев-Яшкин (шведа заменил Тарасов), все равно смотрелось сильно интереснее — пару раз на ворота опасно заходил Данил Тарасов, едва не замкнул передачу ветерана Максима Афиногенова молодой Иван Муранов, когда эта пара ввалилась в зону гостей в формате «2 в 1». Сравнять счет бело-голубым помог их бывший защитник и автор первой шайбы Рылов. Опытный оборонец сначала был удален за задержку игры, а когда две минуты его наказания истекли, он завладел шайбой, находясь в штрафном боксе, и через несколько секунд в него вернулся. Михал Чайковски зарядил от синей, Дмитрий Яшкин принял этот выстрел на себя, а Юусо Хиетанен был первым на подборе.

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Во втором периоде «Спартак» ожидаемо игру подравнял (также было в двух первых матчах красно-белых), но все опасное, что было создано в эти 20 минут, можно списать на личные заслуги хоккеистов. Александр Хохлачев чуть не забил после крутого прохода в первой же смене, у «Динамо» удивил 19-летний Илья Круглов, сам затащивший шайбу в зону соперника, оставивший ее партнеру, получивший ответку и чуть не переигравший Никиту Беспалова. «Спартак» был максимально прост, хозяева, усилиями Шипачева и Петерссона, временами креативнее, но ни те, ни другие результата не добились. 1:1 ко второму перерыву.

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За первые пять минут после паузы в игре команды схватили сразу три удаления. Но большинство «Спартака» пока не очень эффективно, пусть Знарок и утверждал, что этим летом занимался им как никогда раньше, не реализовало свою первую попытку в периоде и «Динамо». А вот когда судьи за атаку игркока, не владеющего шайбой, наказали двумя минутами Александра Кутузова, динамовцы шанс использовали. Комбинации бригады Шипачева со сменой мест толку не принесли, зато дальний заряд в исполнении защитника Михала Чайковски сработал безотказно.

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«Динамо» отделяли от победы 7 минут, но хозяева не выстояли и двух, подставив сами себя. За нарушение численного состава их шальным броском наказал Патрик Херсли, которому помог не выручивший Иван Бочаров.

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