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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» забросила пять шайб в ворота «Авангарда» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» одержала гостевую победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (23-я минута), Владислав Провольнев (35), Вадим Кудако (37), Егор Морозов (51) и Иван Николишин (53). У «Авангарда» гол на счету Кирилла Семенова (2).

«Северсталь» в следующем матче 9 сентября примет московский ЦСКА, а «Авангард» днем ранее проведет домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо».

Авангард
1:5
1:0, 0:3, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 26.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4647 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Разин
Вратари
Игорь БобковРафаэль Хакимов
1-й период
01:06Кирилл Семенов(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
10:41Игорь Гераськин
2-й период
22:00Алексей Потапов
22:09Адам Лишка(Богдан Якимов)
25:23Свен Андригетто
30:39Владислав Провольнев
34:46Владислав Провольнев
36:08Вадим Кудако(Егор Яковлев, Игорь Гераськин)
36:32Сергей Шумаков
3-й период
40:30Либор Шулак
45:00Никита Хлыстов
50:49Егор Морозов(Дмитрий Марковин)
52:21Иван Николишин(Ансель Галимов)
58:02Владислав Провольнев
59:18Командный штраф
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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