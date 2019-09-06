«Северсталь» забросила пять шайб в ворота «Авангарда» в матче КХЛ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» одержала гостевую победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» одержала гостевую победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (23-я минута), Владислав Провольнев (35), Вадим Кудако (37), Егор Морозов (51) и Иван Николишин (53). У «Авангарда» гол на счету Кирилла Семенова (2).
«Северсталь» в следующем матче 9 сентября примет московский ЦСКА, а «Авангард» днем ранее проведет домашнюю встречу с нижегородским «Торпедо».
|Боб Хартли
|Андрей Разин
|Игорь Бобков
|Рафаэль Хакимов
|01:06
|Кирилл Семенов(Тэйлор Бек, Сергей Шумаков)
|10:41
|Игорь Гераськин
|22:00
|Алексей Потапов
|22:09
|Адам Лишка(Богдан Якимов)
|25:23
|Свен Андригетто
|30:39
|Владислав Провольнев
|34:46
|Владислав Провольнев
|36:08
|Вадим Кудако(Егор Яковлев, Игорь Гераськин)
|36:32
|Сергей Шумаков
|40:30
|Либор Шулак
|45:00
|Никита Хлыстов
|50:49
|Егор Морозов(Дмитрий Марковин)
|52:21
|Иван Николишин(Ансель Галимов)
|58:02
|Владислав Провольнев
|59:18
|Командный штраф
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)