«Северсталь» забросила пять шайб в ворота «Авангарда» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (23-я минута), Владислав Провольнев (35), Вадим Кудако (37), Егор Морозов (51) и Иван Николишин (53). У «Авангарда» гол на счету Кирилла Семенова (2).