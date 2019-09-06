«Сочи» на своем льду обыграл минское «Динамо»

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). В составе победителей дубль сделал Сергей Шмелев (9-я и 25-я минуты), по одной шайбе забросили Морган Эллис (36), Владислав Калетник (46) и Дмитрий Архипов (51). У «Динамо» голами отметились Андрей Степанов (4), Олег Евенко (25), Франсис Паре (28) и Тему Пулккинен (47).