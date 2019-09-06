«Сочи» на своем льду обыграл минское «Динамо»
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» одержали победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» одержали победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). В составе победителей дубль сделал Сергей Шмелев (9-я и 25-я минуты), по одной шайбе забросили Морган Эллис (36), Владислав Калетник (46) и Дмитрий Архипов (51). У «Динамо» голами отметились Андрей Степанов (4), Олег Евенко (25), Франсис Паре (28) и Тему Пулккинен (47).
«Сочи» 7 сентября примет казанский «Ак Барс», а «Динамо» на следующий день сыграет в гостях с московским «Спартаком».
|Сергей Зубов
|Крэйг Вудкрофт
|Дмитрий Шикин
|Юнас Энрот
|03:11
|Владислав Калетник
|03:28
|Андрей Степанов(Игорь Мартынов, Дрю Шор)
|07:01
|Александр Павлович
|08:32
|Сергей Шмелев(Мальте Стремвалль, Юрий Александров)
|24:21
|Сергей Шмелев(Михаил Гордеев, Мальте Стремвалль)
|24:42
|Олег Евенко(Игорь Мартынов, Теему Пулккинен)
|27:18
|Франсис Паре(Олег Евенко, Андрей Костицын)
|27:45
|Сергей Шмелев
|29:51
|Артем Томилин
|31:30
|Командный штраф
|34:12
|Олег Евенко
|35:55
|Морган Эллис(Роберт Росен)
|38:38
|Игорь Мартынов
|42:12
|Никита Феоктистов
|42:12
|Никита Феоктистов
|45:39
|Владислав Калетник(Илья Назаревич, Артем Томилин)
|46:26
|Юрий Александров
|46:56
|Теему Пулккинен(Дрю Шор, Игорь Мартынов)
|49:07
|Марк-Андре Граньяни
|50:44
|Дмитрий Архипов(Никита Точицкий, Мальте Стремвалль)
|57:08
|Денис Мосалев
|58:57
|Дмитрий Шикин
|12
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|4
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)