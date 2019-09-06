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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» на своем льду обыграл минское «Динамо»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» одержали победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 2:1). В составе победителей дубль сделал Сергей Шмелев (9-я и 25-я минуты), по одной шайбе забросили Морган Эллис (36), Владислав Калетник (46) и Дмитрий Архипов (51). У «Динамо» голами отметились Андрей Степанов (4), Олег Евенко (25), Франсис Паре (28) и Тему Пулккинен (47).

«Сочи» 7 сентября примет казанский «Ак Барс», а «Динамо» на следующий день сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Сочи
5:4
1:1, 2:2, 2:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 26.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 4916 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовКрэйг Вудкрофт
Вратари
Дмитрий ШикинЮнас Энрот
1-й период
03:11Владислав Калетник
03:28Андрей Степанов(Игорь Мартынов, Дрю Шор)
07:01Александр Павлович
08:32Сергей Шмелев(Мальте Стремвалль, Юрий Александров)
2-й период
24:21Сергей Шмелев(Михаил Гордеев, Мальте Стремвалль)
24:42Олег Евенко(Игорь Мартынов, Теему Пулккинен)
27:18Франсис Паре(Олег Евенко, Андрей Костицын)
27:45Сергей Шмелев
29:51Артем Томилин
31:30Командный штраф
34:12Олег Евенко
35:55Морган Эллис(Роберт Росен)
38:38Игорь Мартынов
3-й период
42:12Никита Феоктистов
42:12Никита Феоктистов
45:39Владислав Калетник(Илья Назаревич, Артем Томилин)
46:26Юрий Александров
46:56Теему Пулккинен(Дрю Шор, Игорь Мартынов)
49:07Марк-Андре Граньяни
50:44Дмитрий Архипов(Никита Точицкий, Мальте Стремвалль)
57:08Денис Мосалев
58:57Дмитрий Шикин
Статистика
12Штрафное время12
6Игра в большинстве6
4Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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