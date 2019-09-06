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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» победили ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) в пользу «Торпедо», в составе которого голами отметились Сергей Гончарук (29-я минута), Денис Баранцев (32), Артем Аляев (34) и Дамир Жафяров (40). У «Локомотива» дубль оформил Артур Каюмов (15, 41), еще одну шайбу забросил Тай Рэтти (24).

В следующем матче «Торпедо» 8 сентября сыграет в гостях с омским «Авангардом», а «Локомотив» 10 сентября примет «Сочи».

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