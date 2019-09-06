«Торпедо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1) в пользу «Торпедо», в составе которого голами отметились Сергей Гончарук (29-я минута), Денис Баранцев (32), Артем Аляев (34) и Дамир Жафяров (40). У «Локомотива» дубль оформил Артур Каюмов (15, 41), еще одну шайбу забросил Тай Рэтти (24).