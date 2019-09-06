Воробьев вернулся в КХЛ. Он будет спасать «Магнитку» и свою карьеру

Источник: Спорт-Экспресс

Происходящее в «Металлурге» в последние сезоны, после чемпионства в 2016 году, описать просто — эмоциональное идет впереди рационального. Верные решения менеджмента сочетаются с неверными, но первые происходят совсем не своевременно, а раньше или позже, чем следовало. Импульсивность Геннадия Величкина, которая не так мешала клубу, когда дело касается его поступков в обычной жизни, проявилась в его решениях по поводу выбора и тренера и селекции, — и превратила «Магнитку» в один из самых хаотичных топ-клубов КХЛ.

Возможно, сейчас круг неприятностей замкнется благодаря человеку, с которого все и началось. Увольнение Ильи Воробьева было преждевременным и закончилось тем, что «Металлург» вылетел во втором раунде, а на следующий сезон — в первом, чего не случалось с 2013 года. Возвращение «Магнитки» к его кандидатуре подтверждает, что в клубе сами поняли свою ошибку, но чтобы признать ее, потребовалось время и увольнение тренера из СКА и сборной России.

О Йозефе Яндаче многое не скажешь — он банально не был тренером того уровня, чтобы вернуть в Магнитогорск Кубок Гагарина. Что с средним составом прошлого сезона, что с усилившимся этого. «Металлург» закупился Яковлевым, Постмой, Локтионовым, Галузиным, Паршиным, Козуном, О’Деллом (нет уверенности, что все эти хоккеисты нужны, но все равно мощно) — реально сильнее на бумаге только ЦСКА. После стартовой серии «Магнитка» просто признала то, о чем говорили все еще весной — тренер не тянет. И не потянет.

А вот Воробьев получил настоящий шанс вернуться. Вроде как главный шанс его карьеры был раньше, когда его позвали в сборную, но учитывая, что происходило там, ему самому важнее настроиться на перезагрузку и вообще не вспоминать этот период. Я уже писал об этом после отставки Воробьева в СКА и национальной команде — за год из него вытравили тренерское «я», которое у него несомненно было. В «Магнитке» будет давление и риск неожиданно лишиться работы, но ничего экстраординарного, выходящего за рамки стандартных условий, в которых живет обычный российский тренер. И если другой бывший наставник сборной Олег Знарок сейчас скорее проходит тест на жизнеспособность его хоккея в «Спартака», то для Воробьева на первом плане будет психологический момент.