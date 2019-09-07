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14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме на выезде обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, начавшаяся с небольшим опозданием из-за позднего прилета игроков «Трактора» в Хабаровск, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В составе гостей шайбы забросили Антон Глинкин (39-я минута) и Алексей Кручинин (62), у проигравших отличился Данил Файзуллин (47).

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что все субботние матчи будет предварять минута молчания в память игроков и тренеров ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.

Команды еще раз сыграют между собой в Хабаровске в воскресенье.

Амур
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 27.09.2019, 10:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 7009 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевПетерис Скудра
Вратари
Марек ЛангхамерИван Федотов
1-й период
15:32Сергей Терещенко
2-й период
27:06Командный штраф
36:05Владислав Ушенин
38:01Антон Глинкин(Илья Карпухин, Дмитрий Калинин)
39:58Командный штраф
3-й период
46:01Данил Файзуллин(Гынек Зогорна, Томаш Зогорна)
51:00Валерий Васильев
Овертайм
61:34Алексей Кручинин(Андрей Попов, Илья Карпухин)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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