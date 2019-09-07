«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, начавшаяся с небольшим опозданием из-за позднего прилета игроков «Трактора» в Хабаровск, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В составе гостей шайбы забросили Антон Глинкин (39-я минута) и Алексей Кручинин (62), у проигравших отличился Данил Файзуллин (47).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9cce0aa50042e143dbed6fb53527832a_hd/q614905/6e4eea6c0311c84ac8fbb5de49d13cf9/4723528371?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что все субботние матчи будет предварять минута молчания в память игроков и тренеров ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.