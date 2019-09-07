«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме на выезде обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Хоккеисты челябинского «Трактора» в овертайме на выезде обыграли хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, начавшаяся с небольшим опозданием
В пятницу президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что все субботние матчи будет предварять минута молчания в память игроков и тренеров ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
Команды еще раз сыграют между собой в Хабаровске в воскресенье.
|Александр Гулявцев
|Петерис Скудра
|Марек Лангхамер
|Иван Федотов
|15:32
|Сергей Терещенко
|27:06
|Командный штраф
|36:05
|Владислав Ушенин
|38:01
|Антон Глинкин(Илья Карпухин, Дмитрий Калинин)
|39:58
|Командный штраф
|46:01
|Данил Файзуллин(Гынек Зогорна, Томаш Зогорна)
|51:00
|Валерий Васильев
|61:34
|Алексей Кручинин(Андрей Попов, Илья Карпухин)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)