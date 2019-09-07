КХЛ пошла на поводу у олигархов. Легализация не убьет скрытую аренду, а сделает только хуже

Источник: РИА "Новости"

КХЛ объявила, что вот-вот узаконит аренду. Подробности нововведения еще неизвестны, но принципиальное решение уже принято. Аренда штука, в общем-то, привычная. Например, для футбола, где ее не считают чем-то порочным. Вот только самая популярная игра на планете долгое время и без видеоповторов как-то жила, так что за мерило адекватности футбол все же брать не стоит.

«Если что-то нельзя победить — это надо возглавить», — с этим лозунгом Дмитрий Чернышенко дал добро на то, с чем лига боролась все предыдущие годы. Скрытая аренда с момента образования КХЛ считалась одним из ее главных пороков. Набирая по два состава, клубы-олигархи раздавали непроходящих в основу игроков всем нуждающимся, представляя это как совершенно обычные сделки.

С тем, что со скрытой арендой нужно было бороться, никто особенно не спорил. Бесчисленные обмены на денежные компенсации напоминали театр абсурда.

Все все знали, понимали, но не могли говорить вслух. Само то, что президент КХЛ признал существование аренды — большой шаг вперед. Но вместо того, чтобы искоренить раковую опухоль, в лиге решили пойти другим путем.

Запретить аренду в любом виде задача трудная, но выполнимая. Для этого рабочей группе нужно было хорошо попотеть над проработкой механизмов. Самое простое решение — на какой-то срок запретить игроку возвращаться в клуб, за который он ранее уже выступал. Например, на год. Это как минимум исключит ситуации вроде той, когда ЦСКА в разгар сезона выдергивает игрока из одного клуба и в своих интересах отправляет в другой, тем самым ломая ему карьеру.

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Искоренить аренду можно было бы и другим методом. Можно было бы попробовать вывести из обращения денежные компенсации. В НХЛ задействованы игроки и драфт-пики, но нет как таковых покупок. Чем порочен обмен на деньги? Компенсация может быть чисто символической, например, тысяча рублей. Этим и пользуются команды, использующие скрытую аренду. При обмене «игрок-игрок» клубам придется с кем-то расставаться.

Вместо разработки сложных схем КХЛ разрешила аренду, посчитав, что так будет как минимум честнее. К плюсам можно отнести и какую-никакую регламентацию. После легализации у аренды появятся правила и ограничения. Например, по возрасту или количеству игроков, которых один клуб может как отдать в аренду, так и взять. Не должно быть и такого, чтобы все яйца складывали в одну корзину. У того же СКА сейчас есть сразу несколько неформальных фарм-клубов, куда петербуржцы отправляют игроков пачками.

Вот только как легализация аренды повлияет на существование скрытой аренды, решительно непонятно. Клубам ничего не помешает взять трех игроков легально и еще парочку через проверенные годами серые схемы. Олигархи по-прежнему будут коллекционировать игроков и годами держать их на короткой привязи. Никуда не денется расслоение на богатых и бедных, которое порождено не только мягким потолком зарплат, но и скрытой арендой.

Об этом не принято говорить, но аренда, как скрытая, так и открытая, создает почву для так называемых странных матчей.