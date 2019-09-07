«Йокерит» разгромил рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» на свей арене разгромили рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» на свей арене разгромили рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:2 (2:0, 4:2, 1:0). Дубль в составе «Йокерита» сделал Никлас Йенсен (27-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Стив Мозес (8), Петер Регин (17), Петри Контиола (21), Микко Лехтонен (33) и Ахти Оксанен (49). У рижан обе шайбы на счету Якоба Берглунда (36, 39).
Матч начался с минуты молчания в память о гибели игроков и тренеров ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе в 2011 году.
Следующий матч «Йокерит» проведет 11 сентября на выезде против череповецкой «Северстали». «Динамо» 9 сентября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».
|Лаури Марьямяки
|Гиртс Анкипанс
|Янис Калныньш
|Кристерс Гудлевскис(Максим Третьяк)
|07:01
|Стив Мозес(Теему Эронен)
|09:31
|Оливер Лауридсен
|15:06
|Андрис Джериньш
|16:50
|Петер Регин(Микко II Лехтонен, Стив Мозес)
|20:20
|Петри Контиола(Сами Леписто, Хенрик Хаапала)
|26:30
|Никлас Йенсен(Петри Контиола, Сами Леписто)
|31:58
|Колтон Гиллис
|32:18
|Микко II Лехтонен(Петер Регин)
|34:30
|Хенри Иконен
|35:38
|Якоб Берглунд(Давид Улльстрем, Максим Третьяк)
|36:51
|Колтон Гиллис
|37:50
|Никлас Йенсен(Сами Леписто, Петри Контиола)
|38:06
|Якоб Берглунд(Давид Улльстрем, Картер Эштон)
|38:44
|Бен Маршалл
|46:46
|Гинтс Мейя
|48:22
|Ахти Оксанен(Хенрик Хаапала, Стив Мозес)
|48:22
|Гинтс Мейя
|50:50
|Виктор Лев
|56:21
|Командный штраф
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|4
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)