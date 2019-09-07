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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» разгромил рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» на свей арене разгромили рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:2 (2:0, 4:2, 1:0). Дубль в составе «Йокерита» сделал Никлас Йенсен (27-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Стив Мозес (8), Петер Регин (17), Петри Контиола (21), Микко Лехтонен (33) и Ахти Оксанен (49). У рижан обе шайбы на счету Якоба Берглунда (36, 39).

Матч начался с минуты молчания в память о гибели игроков и тренеров ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе в 2011 году.

Следующий матч «Йокерит» проведет 11 сентября на выезде против череповецкой «Северстали». «Динамо» 9 сентября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком».

Йокерит
7:2
2:0, 4:2, 1:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 27.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 9008 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиГиртс Анкипанс
Вратари
Янис КалныньшКристерс Гудлевскис(Максим Третьяк)
1-й период
07:01Стив Мозес(Теему Эронен)
09:31Оливер Лауридсен
15:06Андрис Джериньш
16:50Петер Регин(Микко II Лехтонен, Стив Мозес)
2-й период
20:20Петри Контиола(Сами Леписто, Хенрик Хаапала)
26:30Никлас Йенсен(Петри Контиола, Сами Леписто)
31:58Колтон Гиллис
32:18Микко II Лехтонен(Петер Регин)
34:30Хенри Иконен
35:38Якоб Берглунд(Давид Улльстрем, Максим Третьяк)
36:51Колтон Гиллис
37:50Никлас Йенсен(Сами Леписто, Петри Контиола)
38:06Якоб Берглунд(Давид Улльстрем, Картер Эштон)
38:44Бен Маршалл
3-й период
46:46Гинтс Мейя
48:22Ахти Оксанен(Хенрик Хаапала, Стив Мозес)
48:22Гинтс Мейя
50:50Виктор Лев
56:21Командный штраф
Статистика
8Штрафное время12
6Игра в большинстве4
4Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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