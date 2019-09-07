«Йокерит» разгромил рижское «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Игра, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:2 (2:0, 4:2, 1:0). Дубль в составе «Йокерита» сделал Никлас Йенсен (27-я и 38-я минуты), еще по шайбе забросили Стив Мозес (8), Петер Регин (17), Петри Контиола (21), Микко Лехтонен (33) и Ахти Оксанен (49). У рижан обе шайбы на счету Якоба Берглунда (36, 39).

Матч начался с минуты молчания в память о гибели игроков и тренеров ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе в 2011 году.