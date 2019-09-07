«Ак Барс» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Сочи на льду «Большого», завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1). У победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (2-я минута), Кирилл Петров (4), Мэттью Фрэттин (4), Владимир Ткачев (21), Микаэль Викстранд (24) и Вячеслав Основин (60). У «Сочи» отличились Никита Точицкий (22), Андрей Алтыбармакян (29) и Мальте Стрёмвалль (50).

Встреча, как и другие матчи в субботу, началась с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.