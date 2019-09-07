Текущие события
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
7.09
Сочи
Ак Барс
36
Хоккей. КХЛ
7.09
Йокерит
Динамо Р
72
Хоккей. КХЛ
7.09
Сибирь
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Торпедо
Все события
Фоторепортажи
10Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019. Здесь — только один россиянин
11Россия в гостях победила Шотландию
7 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» переиграл на выезде «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Сочи на льду «Большого», завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1). У победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (2-я минута), Кирилл Петров (4), Мэттью Фрэттин (4), Владимир Ткачев (21), Микаэль Викстранд (24) и Вячеслав Основин (60). У «Сочи» отличились Никита Точицкий (22), Андрей Алтыбармакян (29) и Мальте Стрёмвалль (50).

Встреча, как и другие матчи в субботу, началась с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.

Сочи
3:6
0:3, 2:2, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 27.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 10156 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЗубовДмитрий Квартальнов
Вратари
Илья Проскуряков(Дмитрий Шикин, Дмитрий Шикин)Адам Рейдеборн
1-й период
01:4212714(Кирилл Петров)
03:06Кирилл Петров(Артем Галимов)
03:14Артем Томилин
03:58Мэтт Фрэттин(Игорь Ожиганов, Микаэль Викстранд)
09:30Владислав Калетник
2-й период
21:00Владимир Ткачев(Станислав Галиев)
21:44Никита Точицкий(Андрей Алтыбармакян)
23:53Микаэль Викстранд(Даниил Журавлев, Вячеслав Основин)
25:26Вячеслав Основин
28:04Андрей Алтыбармакян
34:42Дмитрий Лугин
35:04Алексей Петров
37:50Алексей Петров
3-й период
41:20Вячеслав Основин
49:04Мальте Стремвалль(Илья Крикунов, Шон I Коллинс)
52:22Джастин Азеведо
55:15Андрей Педан
59:51Вячеслав Основин(Станислав Галиев)
Статистика
10Штрафное время8
4Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Щенев(Россия, Тольятти)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Хабиб придушил очередного соперника. И опять выпрыгнул из клетки
Загитову проверили на фоне Медведевой. С Алиной можно тягаться?
РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года
Серена Уильямс проиграла Андрееску в финале US Open
Футболисты сборной Англии разгромили Болгарию в отборе Евро-2020
Сборная Франции разгромила Албанию в матче отбора Евро-2020
Это’О завершил карьеру. В России он тоже оставил след
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь