«Ак Барс» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» переиграл на выезде «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» переиграл на выезде «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Сочи на льду «Большого», завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1). У победителей шайбы забросили Дмитрий Воронков (2-я минута), Кирилл Петров (4), Мэттью Фрэттин (4), Владимир Ткачев (21), Микаэль Викстранд (24) и Вячеслав Основин (60). У «Сочи» отличились Никита Точицкий (22), Андрей Алтыбармакян (29) и Мальте Стрёмвалль (50).
Встреча, как и другие матчи в субботу, началась с минуты молчания в память о хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
|Сергей Зубов
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Проскуряков(Дмитрий Шикин, Дмитрий Шикин)
|Адам Рейдеборн
|01:42
|12714(Кирилл Петров)
|03:06
|Кирилл Петров(Артем Галимов)
|03:14
|Артем Томилин
|03:58
|Мэтт Фрэттин(Игорь Ожиганов, Микаэль Викстранд)
|09:30
|Владислав Калетник
|21:00
|Владимир Ткачев(Станислав Галиев)
|21:44
|Никита Точицкий(Андрей Алтыбармакян)
|23:53
|Микаэль Викстранд(Даниил Журавлев, Вячеслав Основин)
|25:26
|Вячеслав Основин
|28:04
|Андрей Алтыбармакян
|34:42
|Дмитрий Лугин
|35:04
|Алексей Петров
|37:50
|Алексей Петров
|41:20
|Вячеслав Основин
|49:04
|Мальте Стремвалль(Илья Крикунов, Шон I Коллинс)
|52:22
|Джастин Азеведо
|55:15
|Андрей Педан
|59:51
|Вячеслав Основин(Станислав Галиев)
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)